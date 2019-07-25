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В Приморье выбрали уполномоченного по защите прав предпринимателей
25 Июля 2019, 17:30 | Приморье
За кандидатуру Марины Шемилиной проголосовали 30 из 35 депутатов ЗС ПК
Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина в среду, 24 июля, на очередном заседании Законодательного Собрания представила кандидатуру Марины Шемилиной на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Предложение продлить полномочия действующего бизнес-омбудсмена внесено по поручению губернатора Олега Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как отметила Вера Щербина, в течение пяти лет Марина Шемилина и аппарат уполномоченного успешно представляли интересы предпринимателей: защищали их интересы в суде, при проведении проверок, участвовали в совершенствовании краевого законодательства, тем самым снижая административное давление на бизнес.
«Согласно действующему законодательству срок полномочий истекает. Поэтому мы вносим кандидатуру Марины Анатольевны на рассмотрение. Ее все хорошо знают, и депутаты, и предприниматели. У нас есть общие задачи – это развитие малого и среднего предпринимательства, а также легализация теневого бизнеса», – отметила Вера Щербина.
Ранее кандидатуру Марины Шемилиной поддержали 24 деловых объединения, работающих в Приморье. А в июне на полях IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который также высказался в поддержку действующего бизнес-омбудсмена.
«За свой первый срок она накопила большой опыт, и мы считаем ее одним из лучших омбудсменов в стране. Приоритет ее деятельности – это работа с бизнесом в муниципалитетах», – сказал Борис Титов.
Кандидатура Марины Шемилиной согласована приморскими парламентариями. За нее проголосовали 30 из 35 депутатов, присутствующих на заседании 24 июля.
«Я хочу поблагодарить за поддержку и оказанное доверие губернатора, депутатов, уполномоченного при Президенте и, конечно, бизнес-объединения, предпринимателей. Все вместе мы сможем эффективно решать поставленные задачи», – заявила Марина Шемилина.
Отметим, за пять лет аппаратом уполномоченного рассмотрено более 2 тысяч обращений, из них 78% решены в пользу предпринимателей. Подготовлено и представлено в органы власти 153 мотивированных предложения о внесении изменений в законодательство в части улучшения введения бизнеса. Проведена оценка регулирующего воздействия 300 нормативно-правовых актов для снижения административного давления на бизнес. В Приморье работают 26 общественных помощников уполномоченного.
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Теги: предпринимательство бизнес ЗС ПК
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