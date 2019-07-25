Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье

Победители будут представлять Приморский край на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»



Лучшие товары Приморья выбрали на итоговом заседании комиссии по проведению краевого смотра-конкурса.



Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц подчеркнул, что цель конкурса «Лучший товар Приморья» – обеспечить жителей края качественными и безопасными товарами, а также повысить конкурентоспособность приморских продуктов на местном рынке.



В этом году 11 компаний представили 28 видов своей продукции.



«Лучший товар Приморья» – это знак качества. Приобретая такой товар, потребитель делает правильный выбор», – отметил директор департамента, добавив, что в конкурсе должно быть больше молочной, рыбной продукции, меда.



По словам директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае Юрия Белкина, продукты, попавшие в шорт-лист, прошли тщательную проверку дегустационной комиссии.



«Наша комиссия оценивала продукцию по 10-балльной шкале. Оценка складывалась из внешнего вида продукта, его вкусовых качеств», – сказал он.



Большинство товаров набрали 70 баллов, в том числе продукция компаний «Ратимир», «Надежда 95», «Провиант», «Гранд Марин Фиш», «Владхлеб». Победители будут представлять Приморский край на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России».

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)