Число пользователей приложения "Мой Tele2" в регионах Дальнего Востока за полгода выросло на треть

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам шести первых месяцев 2019 года число активных пользователей «Мой Tele2» выросло на 30%.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (71%) заходят в него, чтобы проверить условия своего тарифа и остаток пакетов. Примерно 60% пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей. Около четверти клиентов активируют и настраивают через приложение дополнительные услуги. Самыми популярными из них оказались опции по добавлению трафика сверх пакета тарифа.

Настраивают тариф или меняют его в «Мой Tele2» более 16% абонентов. Если проанализировать популярность функции настройки «умного тарифа» в регионах, то чаще всего его меняли пользователи Урала и Поволжья: на их долю пришлось 24% и 19% переходов на «умный тариф» соответственно. Услуга оказалась популярной также в Москве и Сибири: ею воспользовалось 14% и 12% клиентов. Замыкает пятерку лидеров Черноземье с показателем в 9%.

Более 12% абонентов открывают «Мой Tele2», чтобы поделиться гигабайтами с другими пользователями. Также популярностью пользуется программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение открывают примерно 20% клиентов оператора.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения «Мой Tele2», то доли таковы: примерно 85% абонентов выбирают Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei – на их долю приходится 20% и 19% устройств соответственно. Тройку вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 15%. При этом в зависимости от макрорегиона лидерство моделей смартфонов меняется. В Москве доли устройств Samsung и Apple практически равны: Apple лидирует всего лишь на 1,5%. В остальных регионах Tele2 первенство остается за смартфонами Samsung. На Дальнем Востоке доля пользователей со смартфонами Samsung превысила 30%, владельцев Huawei – 21%.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«С развитием мобильного приложения Tele2 создает принципиально новое digital-пространство, в котором абонент может быстро и интуитивно решать свои задачи. Поэтому в начале месяца мы обновили дизайн «Мой Tele2». Нам важно сохранять роль трендсеттера в отрасли и оставаться ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Воодушевляющие операционные показатели цифрового канала свидетельствуют о том, что нам это удается. Ежедневно приложением «Мой Tele2» пользуется более 1 млн человек, а его аудитория в секунду достигает отметки в 20 тыс. пользователей. Мы продолжим трансформацию цифровых сервисов Tele2 и будем предлагать клиенту максимально удобный опыт взаимодействия с оператором онлайн».