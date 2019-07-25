www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 58.42 р.
EUR: 70.32 р. 10 CNY: 91.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Число пользователей приложения "Мой Tele2" в регионах Дальнего Востока за полгода выросло на треть

25 Июля 2019, 11:39 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам шести первых месяцев 2019 года число активных пользователей «Мой Tele2» выросло на 30%.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (71%) заходят в него, чтобы проверить условия своего тарифа и остаток пакетов. Примерно 60% пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей. Около четверти клиентов активируют и настраивают через приложение дополнительные услуги. Самыми популярными из них оказались опции по добавлению трафика сверх пакета тарифа.

Настраивают тариф или меняют его в «Мой Tele2» более 16% абонентов. Если проанализировать популярность функции настройки «умного тарифа» в регионах, то чаще всего его меняли пользователи Урала и Поволжья: на их долю пришлось 24% и 19% переходов на «умный тариф» соответственно. Услуга оказалась популярной также в Москве и Сибири: ею воспользовалось 14% и 12% клиентов. Замыкает пятерку лидеров Черноземье с показателем в 9%.

Более 12% абонентов открывают «Мой Tele2», чтобы поделиться гигабайтами с другими пользователями. Также популярностью пользуется программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение открывают примерно 20% клиентов оператора.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения «Мой Tele2», то доли таковы: примерно 85% абонентов выбирают Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei – на их долю приходится 20% и 19% устройств соответственно. Тройку вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 15%. При этом в зависимости от макрорегиона лидерство моделей смартфонов меняется. В Москве доли устройств Samsung и Apple практически равны: Apple лидирует всего лишь на 1,5%. В остальных регионах Tele2 первенство остается за смартфонами Samsung. На Дальнем Востоке доля пользователей со смартфонами Samsung превысила 30%, владельцев Huawei – 21%.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«С развитием мобильного приложения Tele2 создает принципиально новое digital-пространство, в котором абонент может быстро и интуитивно решать свои задачи. Поэтому в начале месяца мы обновили дизайн «Мой Tele2». Нам важно сохранять роль трендсеттера в отрасли и оставаться ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Воодушевляющие операционные показатели цифрового канала свидетельствуют о том, что нам это удается. Ежедневно приложением «Мой Tele2» пользуется более 1 млн человек, а его аудитория в секунду достигает отметки в 20 тыс. пользователей. Мы продолжим трансформацию цифровых сервисов Tele2 и будем предлагать клиенту максимально удобный опыт взаимодействия с оператором онлайн».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  tele2 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]