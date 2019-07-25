Алмазы, павильон-краб и Амур в миниатюре

Что готовят регионы Дальнего Востока гостям ВЭФ

На набережной Дальневосточного федерального университета началось строительство павильона Приморского края, который откроется на выставке "Улица Дальнего Востока" в дни V Восточного экономического форума (ВЭФ). Дизайн павильона будет выполнен в форме морской раковины, главная тема экспозиции – "Приморье – центр притяжения". Форум пройдет на острове Русский 4-6 сентября.

Для гостей и участников форума готовят интересную интерактивную экспозицию. Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта Приморского края. На ней отмечены значимые стартовавшие и реализуемые проекты и производства, в числе которых - судостроительный комплекс "Звезда", завод по производству двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Находкинский завод минеральных удобрений, фабрика по огранке алмазов индийской группы компаний KGK, завод по производству домокомплектов домостроительного комбината "Приморье" и многие другие. Выбрав любое из этих предприятий на тач-панели, гости смогут познакомиться с ним подробнее, а также узнают о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях.

"Особое внимание мы уделяем презентации туристического потенциала региона. В нашем павильоне участники и гости форума смогут совершить путешествие по Приморью на воздушном шаре. Конечно же, идея будет реализована с помощью VR-технологий, которые помогут переместиться в самые популярные места отдыха – на пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк Земля леопарда", – отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.

Рядом будут работать специалисты Туристско-информационного центра Приморского края, которые помогут сразу же спланировать поездки в понравившиеся места. Также гостей павильона познакомят с мобильным приложением, которое поможет превратить обычную прогулку по Владивостоку в увлекательную экскурсию.

Как и в прошлом году, рядом с павильоном откроется эко-бар, где можно будет попробовать напитки на основе таежных дикоросов. Предусмотрена зона отдыха, формируется культурная программа.

Знакомство с новичками

Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа в октябре прошлого года. Как сообщили ТАСС в правительстве Бурятии, главной гордостью павильона станут вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

"Сам павильон Республики Бурятия на выставке "Улица Дальнего Востока" будет оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Мы презентуем изделия из нефрита, уникальные традиции тибетской медицины и практики врачевания, многогранную культуру, туристский и инвестиционный потенциал республики", - сказал заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

Власти Забайкальского края организуют для посетителей павильона интерактивное путешествие по региону. С помощью виртуальных технологий гости смогут погрузиться на дно озера, заглянуть в тайгу, в степь, побывают в горнорудном карьере, на вершине горы Кодар. Край планирует познакомить участников форума не только с инвестиционными проектами, но и с культурой и историей живущих в регионе народов.

Паруса, бриллианты и лестница в небо

По итогам прошлогоднего форума, павильон Сахалинской области в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн занял первое место. Сейчас он законсервирован и находится на набережной кампуса ДВФУ. В целях экономии бюджетных средств областные власти решили использовать победный павильон еще раз.

Выставочный комплекс ждет несколько преображений. Одну из волн стилизуют под парусник, а во вторую будет "нырять" серый кит. Выбор этого морского жителя неслучаен: популяция серых китов обитает в Охотском море, на шельфе северо-восточного Сахалина. Этот вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Но за последние 10 лет численность популяции краснокнижных китов восстанавливается высокими темпами. Статус редкости у этого вида поменялся с категории 1 – "Находящиеся под угрозой исчезновения" – на категорию 2 – "Сокращающиеся в распространении".

Внутри сахалинского павильона расположится несколько зон. "Экономика и инвестиции" познакомит со стратегическими проектами развития островного региона, резидентами ТОР, институтами развития области, национальными проектами, историями успеха в освоении "дальневосточных гектаров".

Отдельная зона будет посвящена нефтегазовому комплексу. В 2019 году в этой сфере отмечаются несколько юбилейных дат: 25 лет компании "Сахалин Энерджи"; 20 лет с начала добычи первой нефти с платформы "Моликпак" на шельфе Сахалина; 20 лет с начала добычи газа с первой в России морской ледостойкой платформы "Лунс-

кая-А"; 10 лет со дня запуска первого в России завода по производству сжиженного природного газа. Кстати, на озере, рядом с павильоном, разместится модель газовоза в уменьшенном размере.

В дизайне павильона Магаданской области, по словам организаторов, "легко угадывается силуэт гор как основного рельефа местности и эвенский узор". "Композицию дополняет "солнце" из полированной бронзы, что символизирует начало дня. Стены павильона будут выполнены из стекла и дерева в сочетании с фасадным материалом золотого цвета, что говорит о чистоте, экологии и одновременно - о природных богатствах региона", - сообщил ТАСС представитель правительства Колымы. Гости выставки благодаря мультимедийным технологиям смогут ознакомиться с развитием региона и увидеть, как область будет выглядеть в 2035 году.

Представители Якутии организуют павильон таким образом, чтобы он символизировал бесконечность и постоянство развития. Его фасады украсят национальными орнаментами. На выставке состоится презентация инвестпроектов Якутии, эксклюзивных местных туристских брендов, можно будет увидеть экспозицию крупных добывающих предприятий, одним из сюрпризов станет розыгрыш настоящих якутских бриллиантов. "Несмотря на впечатляющие темпы промышленного и инфраструктурного развития республики, якутяне не забывают о своих корнях, черпая силу в культуре и традициях", - сказал ТАСС представитель министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Павильон Еврейской АО на "Улице Дальнего Востока" будет посвящен 85-летней истории региона, который отмечает юбилей в этом году. "Экспозиция под названием "Радуга перспектив" призвана раскрыть национальную и природную уникальность региона, значимость жителей для развития территории, инвестиционную привлекательность, достижения и планы на будущее, - сообщили в управлении внутренней политики Еврейской АО. - Каждый, кто посетит павильон, сможет прикоснуться к истории области. А поможет в этом центральный элемент экспозиции - зеркальный двухметровый цилиндр с тысячами изображений, уходящих вниз в виде тоннеля, в который можно будет войти; инсталляция призвана показать важность сохранения еврейской культуры и традиций".

Один из внешних элементов экспозиции будет представлять собой плавно поднимающуюся в небо радужную лестницу. Радуга представлена на флаге области как символ роста и развития, отмечается в сообщении. Территорию вокруг павильона украсит интерактивная шахматная доска с объемными фигурами, а также вечерняя инсталляция в виде спирали со словами на идише. В зоне отдыха можно будет посмотреть концертные номера артистов и показательные выступления спортсменов-каратистов из ЕАО.

Насладиться искусством и пейзажами

Павильон Амурской области будет иметь вид контейнеров, символизирующих экспортный потенциал территории. Фото amurobl.ru

Как рассказал ТАСС директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, павильон региона будет состоять из трех этажей и иметь вид контейнеров, символизирующих экспортный потенциал. На этажах можно будет знакомиться с различными проектами, реализуемыми в области, а при помощи сенсорной панели можно увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз экономики региона к 2035 году.

Экспозиция Хабаровского края будет напоминать памятник природы Амурские столбы (скалы высотой до 70 метров) и представит собой регион в миниатюре. В павильоне можно будет увидеть реку Амур с макетами кораблей, судостроительный завод, мост через реку. Внутри павильона разместят несколько тематических зон, посвященных национальной программе развития Дальнего Востока, достижениям региона за последние пять лет и инвестиционным проектам.

Камчатский край готовит павильон в виде краба - главного богатства территории. Сюрпризом для посетителей станут интерактивные коридоры, где можно будет наслаждаться пейзажами Камчатки и менять изображения одним взмахом руки.

На верхнем фото: Дизайн павильона Приморского края будет выполнен в форме морской раковины.

Фото primorsky.ru