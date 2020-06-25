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В Приморье цена на молодой картофель взлетела до небывалых высот

25 Июня 2020, 17:32 | Приморье

Цена на местный молодой картофель, который уже несколько дней как появился на рынках Владивостока, бьет всевозможные рекорды

Пока магазины продают остатки сибирского картофеля прошлогоднего урожая по 35-40 рублей за 1 кг, мелкие приморские производители взвинтили цену до небывалых высот.  На отповой базе в Уссурийске местный молодой картофель предлагают по 140 рублей за 1 кг, соответственно, в рознице его цена держится на уровне 180 руб. за 1 кг.

Впрочем, такие цены, очевидно, продержатся недолго. Уже через неделю ожидается выход на рынок продукции урожая этого года более крупных картофелеводческих хозяйств. Их массовые поставки неизбежно снизят цену, что, кстати, уже произошло с ранней капустой, оптовая цена на которую сейчас уже снизилась до 15-18 руб. за 1 кг. Оптовые продавцы ждут в ближайшее время снижения цены и на тепличные огурцы, которые сегодня базы предлагают по 70 руб. за кг. а розница по 100 руб. за кг.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: картофель  цены  сельское хозяйство 



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