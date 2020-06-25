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В Приморье цена на молодой картофель взлетела до небывалых высот
Цена на местный молодой картофель, который уже несколько дней как появился на рынках Владивостока, бьет всевозможные рекорды
Пока магазины продают остатки сибирского картофеля прошлогоднего урожая по 35-40 рублей за 1 кг, мелкие приморские производители взвинтили цену до небывалых высот. На отповой базе в Уссурийске местный молодой картофель предлагают по 140 рублей за 1 кг, соответственно, в рознице его цена держится на уровне 180 руб. за 1 кг.
Впрочем, такие цены, очевидно, продержатся недолго. Уже через неделю ожидается выход на рынок продукции урожая этого года более крупных картофелеводческих хозяйств. Их массовые поставки неизбежно снизят цену, что, кстати, уже произошло с ранней капустой, оптовая цена на которую сейчас уже снизилась до 15-18 руб. за 1 кг. Оптовые продавцы ждут в ближайшее время снижения цены и на тепличные огурцы, которые сегодня базы предлагают по 70 руб. за кг. а розница по 100 руб. за кг.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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