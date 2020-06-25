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Около 90 гостиниц, выполнивших санитарные требования, возобновляют работу в Приморье

25 Июня 2020, 08:40 | Приморье

С 24 июня в Приморском крае возобновляется работа гостиниц, прошедших классификацию и подтвердивших свое соответствие ранее опубликованным требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных эпидемией COVID-19. Соответствующее решение было принято накануне на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как уточнил заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков, возобновляют работу гостиницы, включенные в реестр отелей, прошедших обязательную классификацию и выполнившие санитарные требования. К последним относятся применение сотрудниками гостиниц масок и перчаток, обеспечение регулярной дезинфекции помещений и социального дистанцирования, проведение теста на коронавирусную инфекцию и регулярная термометрия персонала, организация индивидуально питания гостей исключительно в номерах.

В агентстве по туризму Приморского края уточнили, что этим требования полностью соответствуют 88 гостиниц, они готовы к открытию. Еще 16 классифицированных гостиниц пока не готовы к возобновлению деятельности. Часть из них закрыта на ремонт, часть по разным причинам не смогла подтвердить соответствие санитарным условиям, но они могут в ближайшее время устранить недостатки и пройти мониторинг повторно.

Напомним, что первый шаг к возобновлению работы туристической отрасли Приморского края был уже сделан, когда власти разрешили проведение экскурсий группами до пяти человек. Кроме того, для посещения открыты парки. Следующим шагом будет возобновление деятельности кафе и ресторанов, у которых есть открытые террасы для обслуживания посетителей на свежем воздухе. Такие предприятия общественного питания смогут возобновить работу в ближайшую субботу, 27 июня.

Для возобновления работы предприятиям общественного питания также необходимо обеспечить выполнение санитарных условий и подать уведомление в министерство промышленности и торговли Приморского края. Подробнее с условиями и процедурой подачи уведомления можно ознакомиться здесь.

«В случае, если тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации продолжится в течение ближайших одной-двух недель, то можно будет приступить к дальнейшему послаблению ограничений в работе предприятий сферы гостеприимства. В частности, речь идет о возможности возобновления полноценной работы предприятий общественного питания», – подчеркнул Константин Шестаков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: гостиницы  туризм  коронавирус 



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