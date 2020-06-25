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"Долю" в Патрокле отдали Краснодару, обойдя Дарькина
В Приморье опробовали новую форму работы с девелоперами - победитель пилотного аукциона «за долю» передаст ДОМ.РФ 12,7% жилья в построенном объекте на территории бухты Патрокл во Владивостоке.
Пикантность ситуации в том, что самым щедрым в ходе торгов оказалось ООО Специализированный застройщик «Патрокл Один» (Владивосток), зарегистрированное в спешном порядке… лишь 29 мая. Единственным учредителем компании, согласно ЕГРЮЛ, выступает ООО «Симфония» (Краснодар), бенефициаром которого, в свою очередь, выступает бывший директор ООО Сергей ИВАНОВ. Г-н Иванов является совладельцем порядка 50 компаний из Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону, так или иначе связанных с застройкой и управлением недвижимостью. Кроме того, краснодарский бизнесмен является конечным бенефициаром ООО «Владивосток финанс», зарегистрированного во Владивостоке в июне этого года. Основной вид деятельности этой компании – «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».
Как рассказал гендиректор Фонда ДОМ.РФ Денис ФИЛИППОВ в ходе онлайн-конференции ИД «Коммерсантъ», начальная доля аренды по земельному участку площадью 2,7 га на территории бухты Патрокл составляла 9%, победитель предложил 12,7%.
Аукцион «за долю» предполагает, что земельный участок предоставляется в аренду по минимальной фиксированной стоимости, а предметом торгов является будущая доля квадратных метров жилья, передаваемых ДОМ.РФ в построенном объекте.
«Мы закладываем стандарты к КОТ (комплексное освоение территорий – Прим. автора), требования к жилым помещениям, к домам, входным группам. Но застройщикам мы даем право передать нам будущие квадратные метры, которые могут использоваться по другим нашим важным программам, например, по предоставлению арендного жилья и социальным программам, в том числе под переселение из аварийного жилья. Мы сделали симбиоз из госпрограмм, которые могут поддерживать рынок», - пояснил г-н Филиппов.
ДОМ.РФ обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. ДОМ.РФ должен вовлечь в оборот более 18 тыс. га земли до конца 2024 года.
Интересно, что первоначально в аукционе планировало принять участие ООО Специализированный застройщик «Патрокл», учредителями которого выступают экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН (51% капитала через подконтрольное ПАО «ТИГР»), Наталия БАЛАН и Лариса КОСТЕНКО (по 16%). Однако «Патрокл» не был допущен к аукциону, так как ООО не предоставило документы, подтверждающие наличие опыта работы в качестве застройщика не менее, чем 3 года при условии, что совокупная общая площадь жилых помещений в объектах, введенных в эксплуатацию указанными лицами за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, составляет не менее средней годовой площади жилых помещений в объектах, подлежащих строительству, исходя из срока аренды земельного участка и предусмотренной извещением о проведении аукциона минимальной общей площади жилых помещений. Интересно, а какие документы предоставило ООО Специализированный застройщик «Патрокл Один», созданное лишь месяц назад?
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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