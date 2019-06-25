"Вира" по-приморски

Вклад морского флота в экономику региона оценивается не только налогами, но и рабочими местами

День работников морского и речного флота – один из самых популярных в Приморском крае, стивидорный бизнес которого вносит громадный вклад в экономику региона. В 2019 году в России День работников морского и речного транспорта отмечается в первое воскресенье июля. Праздник выпадает на 7 июля и проходит на официальном уровне уже 39 раз. Цель праздника – почтить труд работников морского и речного флота, а также показать ценность гражданского флота для России. В этот день в портовых городах традиционно проходят массовые празднества с парадом морских и речных судов и фейерверками. За особые заслуги и упорный ежедневный труд морякам гражданского флота вручают награды и премии.

В преддверии Дня работников морского и речного флота газета «Золотой Рог» рассказывает о работе крупнейших портов региона и совершает познавательный экскурс в историю.

Владивостокский морской торговый порт: ответственная политика по отношению к своим работникам

В 2019 году Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) отметит свое 122-летие. Сегодня ВМТП – единственный полностью универсальный порт в регионе. Он обеспечивает перевалку значительной части потребительских и промышленных товаров, поступающих в Россию из стран азиатского региона для различных секторов экономики: от сферы обслуживания до торговых сетей и промышленности. Основные грузы экспортного направления, с которыми работает компания, это различные виды металлов - слябы, заготовка, сталь в рулонах, чугун. Также ВМТП является ключевым звеном во внутрироссийских перевозках и ежегодных поставках по программе «Северный завоз» в районы Крайнего Севера.

По итогам Бизнес-Премии Приморского края, которую ежегодно проводит администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», порт был признан лучшей компанией 2017 года.

Пресс-секретарь аппарата руководства ПАО «ВМТП» Михаил СОКОЛОВ отмечает, что на сегодняшний день порт является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья. В порту работает около 2,5 тыс. человек. Ключевой приоритет компании - это ответственная политика по отношению к своим работникам, их семьям и объединениям: развитие персонала, расширение «социального пакета», улучшение условий труда, взаимодействие с профсоюзами, моральная и материальная поддержка ветеранских организаций, развитие корпоративной культуры.

За последние три года порт значительно преобразился: появились бесплатные автобусы из всех районов города к месту работы и обратно, квалифицированные массажисты закреплены за всеми производственными терминалами, каждому портовику доступны 7 бесплатных спортивных секций, путевки для передовиков труда и членов их семьей на лучшую базу отдыха в Приморском крае, дополнительные премиальные и денежные выплаты (к достижению производственных рекордов, к государственным и профессиональным праздникам, рождению детей) и многое другое. Также ВМТП ежегодно поддерживает множество социально значимых общественных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни.

В планах ВМТП - продолжать программу модернизации производственных мощностей порта, которая стартовала в 2017 году. Собственная программа по модернизации направлена на повышение интенсивности обработки грузов.

«Восточный Порт»: от всесоюзной ударной комсомольской стройки до крупнейшего стивидора России

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», в начале этого года отпраздновал 45 лет со дня создания.

28 февраля 1974 года вышел приказ министерства морского флота СССР № 36 об организации морского торгового порта «Восточный Порт», самого глубоководного и механизированного порта-гиганта огромной страны. АО «Восточный Порт» прошло славный путь от всесоюзной ударной комсомольской стройки до крупнейшего стивидора России, грузооборот которого составляет 15% всего морского угольного экспорта страны.

Сегодня АО «Восточный Порт» - площадка широкого применения лучших доступных технологий и системного подхода к вопросу защиты окружающей среды. За последние годы в модернизацию оборудования очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря и проведение других экологических акций терминал инвестировал 1,4 млрд рублей. В настоящее время компанией реализуется комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки угля. Предприятие - основной налогоплательщик и крупнейший работодатель Находкинского городского округа, один из безусловных лидеров экономики Дальнего Востока.

«Все достижения компании - это, в первую очередь, заслуга каждого работника, который когда-либо трудился или продолжает свой трудовой путь в АО «Восточный Порт». Мы гордимся своей историей и традициями, крепко стоим на ногах и активно планируем будущее», - отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим БАЙБАК.

Все для советского человека

Мы поговорили с бывшим докером-механизатором, ветераном труда, человеком, посвятившим всю свою жизнь портам, Николаем ПУШКАРЕВЫМ. Он рассказал, как велась деятельность портовых предприятий в Советское время, в годы разрухи, и как порты работают сегодня.

Опыт портовой работы Николая Миновича - более 50 лет. В порт Посьет он пришел сразу после армии. В начале 80-х это предприятие служило военным нуждам страны. Как рассказал Николай Пушкарев, военная техника в ту пору отправлялась из Посьета на Камчатку, Курилы, Сахалин, в Магадан - одним словом, во все удаленные районы Дальнего Востока, а также за границу. Позднее часть этого порта преобразовали для гражданских нужд.

Далее, со слов Николая Пушкарева:

- В советские годы всей портовой деятельностью заведовало Дальневосточное пароходство. В Посьете работало не менее 500 человек, для которых создавались максимально комфортные условия для жизни и работы в порту. С 1974 по 1977 год было построено три пятиэтажных дома, и людей переселили из бараков в благоустроенное жилье. Неоценимый вклад в благоустройство жизни портовых работников внес уникальный человек - Гелий Николаевич МЯСНИКОВ, с которым мне посчастливилось поработать. Порт Посьет в те годы работал в полную силу. Люди хорошо трудились и хорошо зарабатывали, получали заслуженные награды, премии, одним словом, жили в достатке. Потом Мясникова перевели в Находкинский торговый порт, где он занял должность генерального директора. Он и меня пригласил туда работать. Начинал я с должности докера-механизатора, затем стал бригадиром и так «дорос» до начальника комплекса. В Находке тогда тоже для людей было очень много сделано. Благодаря инициативе Гелия Мясникова, строились десятки новых домов, и квартиры портовики получали бесплатно. Морской торговый порт Находка был одним из крупнейших предприятий на Дальнем Востоке того времени. 5,5 тысяч человек трудилось в порту.

Функция его заключалась в перевалке торговых грузов по дальневосточно-сибирскому направлению. Каждую осень, когда северные районы закрывались, сотрудники порта начинали собирать продукты, необходимые населению тех районов. Весной грузы тоннами отправлялись к «адресатам».

Хотели как лучше, вышло как всегда..

В 2001 году на предприятии, как и во всей стране, наступил кризис. Чтобы обеспечить людей рабочими местами, я первым проходил всевозможные инстанции и получал необходимые разрешения для организации в порту перевалки угля. Тогда я думал, что помогаю людям, которым в условиях разрухи и безработицы нужно было кормить семьи. Я был уверен, что в скором будущем порт будет переоборудован под безопасную для экологии перевалку угля. Но этого не случилось. Мне в то время дали разрешение на угольные работы всего на два года. Далее, порт перекупили, но реконструкции так и не произошло. Объем перевалки угля рос, а экология не учитывалась. В приоритете у владельцев стояли и стоят только деньги. В дальнейшем меня не раз приглашали на различные предприятия, в том числе, за рубеж - в Китай, Нидерланды, Америку и другие страны - для оказания консультативных услуг по безопасности хранения и перевалки опасных грузов. Люди учитывали мои рекомендации и работали, не нанося ущерб экологии, а значит - и здоровью населения. К сожалению, в родном Приморье мои знания не были востребованы. Отсюда и проблемы, которые мы видим в Находке, Посьете и других населенных пунктах.

Сегодня многие приморцы и не знают о таком празднике, как День работников морского и речного флота. Возможно, каждый порт отмечает этот праздник отдельно на своей территории, но точно сказать не могу. В нашем Находкинском порту есть своя база отдыха «Лебединое озеро». Ежегодно 1 октября, с 10 до 17.00 организаторы приглашают портовиков отметить важное для всех нас событие. Выделяются бесплатные автобусы, готовится уха, шашлыки, приглашаются творческие коллективы. В прошлом году в празднике приняли участие около 150 портовиков с детьми. Как обстоят дела в других портах, точной информацией я не обладаю.

Досье "Золотого Рога": Дата основания Владивостокского торгового порта - 10 октября 1897 года (28 сентября по старому стилю). В это время была произведена закладка первых бетонных массивов для устройства причалов коммерческого порта «Владивосток». 12 лет спустя российским правительством утверждены новые официальные документы, где «Владивостокский коммерческий порт» назван «торговым». В 1952 году порт «Владивосток» становится военно-морской базой Тихоокеанского флота. Коммерческая составляющая порта сводится к минимуму, он «закрывается» для иностранных судов. В 1992 году порт «Владивосток», после сорока лет нахождения в статусе «закрытый», становится международным. 24 ноября, пройдя подготовку к приватизации, ВМТП преобразован в Акционерное общество открытого типа «Владивостокский морской торговый порт». В 2011 году «Владивостокский морской торговый порт» становится полноправным участником Транспортной Группы FESCO – одной из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, созданной на базе Дальневосточного морского пароходства (ДВМП).

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.