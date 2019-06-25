FESCO обозначила приоритеты

Транспортная группа не собирается продавать «Владивостокский морской торговый порт»

Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) в ближайшей перспективе не собирается продавать свой самый привлекательный на сегодня актив, генерирующий миллиарды рублей чистой прибыли ежегодно. Речь идет о ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), докеры которого требуют возвращения ДВМП из московской юрисдикции в родной город. Идея идеально ложится в рамки стратегии нового руководства края, которое пытается собрать в «родных пенатах» осколки бизнеса, растащенного федералами.

Прошедшее на прошлой неделе в Москве (!) годовое собрание акционеров ДВМП обошлось без революционных потрясений, несмотря на всевозможные слухи о грядущей распродаже активов FESCO по частям. Так, в новый состав совета директоров вновь вошли все 9 человек из действующего совета. При этом сегодня четко видна расстановка сил в этом органе.

Пять членов совета директоров представляют интересы находящегося под стражей владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, которому, по ранее озвученным данным, принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП». Это председатель совета директоров FESCO Лейла МАММЕДЗАДЕ (до августа 2018 года являлась генеральным директором группы «Сумма»), Константин КУЗОВКОВ (бывший директор «Суммы» по финансам и экономике), юрист «Суммы» Шагав ГАДЖИЕВ, член совета директоров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, до недавнего времени контролировалось г-ном Магомедовым) Дэнис Кант МАНДАЛ и Константин КУРЛАНОВ, более 15 лет работавший в ведущих международных юридических фирмах в области слияний и поглощений, и создания совместных предприятий.

С другой стороны - старший партнер, председатель совета директоров финансовой группы GHP Group (владеет 23,8% акций ДВМП) Марк ГАРБЕР, независимый консультант, член совета директоров АО «СУЭК» Наталья ИЗОСИМОВА и глава московского филиала TPG Capital (владеет 17,4%) Дмитрий ШВЕЦ. Плюс президент FESCO Александр ИСУРИН.

Без дивидендов не по своей воле

Акционеры на годовом собрании также избрали ревизионную комиссию, утвердили аудитора, новую редакцию устава и положения о правлении. Вопросы утверждения годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2018 года не были включены в повестку дня годового собрания акционеров. FESCO и ВМТП ранее отложили публикацию финансовой отчетности по МСФО за 2017-2018 годы в связи с продолжающейся реструктуризацией долга и незавершенностью аудиторских процедур.

«Мы решили не публиковать управленческую отчетность по итогам первого квартала, будем публиковать по итогам полугодия. Ориентировочно - это середина августа», - пояснил г-н Исурин акционерам.

Между тем, действующее кредитное соглашение с ВТБ ограничивает FESCO в выплате дивидендов.

«У нас существуют ограничения по кредиту ВТБ на выплату дивидендов, вот эти ограничения сохранятся как минимум на 2019-2020 годы. Дивиденды мы не можем платить по этому соглашению. В нем есть ряд определенных ограничений. По итогам 2019 года - точно нет. Дивиденды по итогам 2020 года - в зависимости от ситуации. Структура долга нам позволяет из ожидаемых денежных потоков обеспечивать наши обязательства в целом. Тем не менее, все равно с долгом надо работать. У нас очень конструктивные отношения с ВТБ, надеемся, мы с ВТБ останемся и будем находить общий язык. Наша цель - с ними остаться в долгосрочной перспективе», - приводит слова Исурина «Интерфакс».

Расставили приоритеты

Глава FESCO также озвучил, что холдинг осенью представит основные моменты краткосрочного бизнес-плана на 2019-2021 гг.

Основными направлениями развития компании в краткосрочной перспективе станут три направления - развитие контейнерных перевозок, увеличение транзита и нишевые проекты на отдельных рынках.

Бизнес-планом предусматривается серьезное финансирование развития ПАО «Владивостокский морской торговый порт». «До конца 2021 года мы планируем потратить на CAPEX (от англ. CAPital Expenditure, капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов – Прим. авт.) порта не менее $50 млн» - сказал г-н Исурин. Речь идет о расширении территории, обновлении кранового хозяйства, строительстве новых складов, ремонте и обновлении ж/д путей. Стратегию развития ВМТП планируется согласовать с ФГУП «Росморпорт» и администрацией города Владивосток.

Досье «Золотого Рога»: «Владивостокский морской торговый порт» входит в транспортную группу FESCO. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). 65,8275% акций стивидора владеет ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «ДВМП». Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

А вот проект порта Зарубино в бизнес-план FESCO на ближайшие три года не попал. «Зарубино сам по себе - колоссальный проект, который требует привлечения отдельного финансирования, отдельной проработки, привлечения проектной команды. Это очень большой проект, который просто в рамках FESCO сделать нельзя, поэтому в короткой версии стратегии до 2021 года проект Зарубино не будет включен, он выходит за горизонт 2021 года. К нему есть интерес со стороны потенциальных клиентов», - пояснил г-н Исурин (цитаты по «Интерфаксу»).

Отметим, что китайский приграничный город Хуньчунь, находящийся в 71 км от порта Зарубино, планирует построить международный сухой порт к 2022 году. Он будет выполнять роль регионального узла по хранению и отправке товаров и контейнеров. Проект будет реализовывать Ningbo Zhoushan Port Group. Общий объем инвестиций в строительство порта составит от 500 млн юаней до 1 млрд юаней.

В кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Александр Исурин сообщил, что FESCO рассматривает возможность заключения альянса с азиатскими партнерами для создания совместного предприятия.

«Есть одна из возможностей развития, и есть интерес азиатских партнеров к инвестициям на территории РФ. Им важно получить определенное количество провозных мощностей, чтобы работать на российском рынке и обеспечивать бесперебойные транзитные перевозки - в инфраструктуру и в вагоны. Их много, заинтересованных в таком сотрудничестве. Любую транспортную компанию из списка - японскую, китайскую или корейскую - если посмотрите, зачем они сюда приезжают? Все заинтересованы в сотрудничестве на российском рынке с российскими крупными компаниями», - сказал г-н Исурин.

Перемена мест

В марте один из акционеров ДВМП обратился с предложением к членам совета директоров FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию. Идею поддержали действующие работники и ветераны ДВМП и ВМТП.

«Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе? Переезд руководства во Владивосток - самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата и пусть свое 140-летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке», - звучало на митинге во Владивостокском морском торговом порту.

Совет директоров FESCO данную идею не поддержал, но вскоре после этого подтвердил намерение не продавать Владивостокский порт в ближайшей перспективе. На этом фоне было принято решение о смене руководителя филиала ДВМП во Владивостоке.

Досье «Золотого Рога»: В начале 2018 года г-н Ким сменил во Владивостоке на тот момент первого вице-президента FESCO Владимира КОРЧАНОВА. Г-н Корчанов начал работать в FESCO в 1987 году в должности помощника капитана, последние годы занимал в группе различные руководящие позиции, входит в правление ПАО ДВМП. Г-н Ким до прихода в ДВМП занимал должность коммерческого директора ЯТЭК, затем работал на аналогичной позиции в ПАО «ВМТП».

По итогу, Владислав Ким, по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», попал под проведение служебного расследования.

«В соответствии с законодательством РФ и внутренними документами компании, в настоящее время проводится служебное расследование в отношении директора филиала Владислава Кима. Основанием для инициирования расследования стала проверка в отношении отдельных возможных нарушений трудовой дисциплины в компании. С целью обеспечения прозрачности и объективности служебного расследования, а также проведения всех необходимых мероприятий по сбору и проверке достоверности информации в рамках служебного расследования руководством компании принято решение на период его проведения ввести ряд временных ограничений в отношении полномочий В. Кима. Все меры, принятые компанией в рамках служебного расследования, осуществляются в соответствии с действующим законодательством. На основании результатов анализа всех собранных в ходе расследования материалов руководство компании сделает выводы о подтверждении фактов нарушения, их тяжести и мерах реагирования со стороны компании», - поясняла FESCO.

Сменщика Кима нашли на месте. «Игорь ШАРКОВ будет отвечать за обеспечение деятельности филиала и морского дивизиона группы. Игорь Иванович работает в FESCO более 40 лет, прошел путь от механика на судах компании до главного инженера - директора технического департамента филиала. Уверен, что его профессионализм, глубокие знания отрасли и коллектива будут способствовать повышению эффективности и развитию судоходного бизнеса группы», – отметил президент FESCO, представляя нового управленца.

Игорь Шарков окончил Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского (ранее - «Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского) по специальности «Инженер-судомеханик», награжден знаком «Почетному работнику морского флота», медалью Союза Российских судовладельцев и золотым знаком «Заслуженный работник ДВМП».

Фото из архива