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Предприятия одного из крупнейших холдингов Приморья под угрозой закрытия

25 Июня 2019, 12:20 | Приморье

«Востокцемент» выпустил миллионную тонну цемента с начала 2019 года. Для достижения этого производственного показателя трудились все три цементных предприятия холдинга – "Спасскцемент", "Теплоозёрский цементный завод" и "Якутцемент". За юбилейной партией стоит слаженная работа 5 000 сотрудников «Востокцемента».

«Подведение таких итогов является доброй традицией для нашей компании. Ведь юбилейная отгрузка – не просто количественные показатели, в первую очередь это результат слаженной колоссальной работы всех сотрудников холдинга – настоящих профессионалов и специалистов своего дела, которые без преувеличения потрудились на славу для достижения отличного результата, - прокомментировал генеральный директор холдинга «Востокцемент» Алексей Сысоев. – Нашу основную задачу – производство качественной продукции - мы выполняем стабильно и добросовестно».

В этом году сотрудники холдинга установили новый производственный рекорд - выпуск миллионной тонны цемента состоялся 20 июня - на две недели раньше, чем в предыдущие годы. Ранее это знаковое событие происходило в первой половине июля. Так, в 2018 году юбилейную тонну произвели 5 июля, в 2017-м – 3 июля, в 2016-м – 11 июля, а в 2015 году – 7 июля.

Труд работников Спасскцемента, Якутцемента и Теплоозёрского цементного завода в каждой тонне цемента, который сейчас применяется на всех масштабных строительных площадках региона. Это судостроительный завод «Звезда», угольный терминал «Восточный порт» в Приморском крае, магистральный газопровод «Сила Сибири» в Якутии, мост через реку Амур в Амурской области, объездная дорога в Хабаровском крае и другие стратегически важные объекты Дальнего Востока.

Цемент холдинга «Востокцемент» поставлялся и на стройки объектов саммита АТЭС-2012. Так, в период подготовки к международному форуму АО «Спасскцемент» изменил режим работы. Чтобы выполнить поставленные президентом задачи и обеспечить своевременную и бесперебойную поставку продукции на стройплощадки Золотого и Русского мостов, новых магистралей, здания международного аэропорта Владивосток, низководного моста Де-Фриз - Седанка "Спасскцемент" работал без выходных дней.

География поставок и значимость строящихся и уже возведённых объектов ещё раз подтверждает востребованность и необходимость качественной продукции на дальневосточном рынке.

Развитие Дальнего Востока – одна из ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его поручению национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года будет подготовлена до 1 сентября 2019 года. Уже представлен проект данной программы, одно из его основных направлений – экономическое развитие.

АО «Спасскцемент», АО «Теплоозёрский цементный завод» и АО ПО «Якутцемент» вносят значительный вклад в экономическое развитие региона и готовы трудиться на благо государства и дальше. Однако деятельность стабильно работающих, градообразующих, крупнейших налогоплательщиков, не имеющих задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов предприятий, оказалась под угрозой. 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на их расчётные счета.

Блокирование счетов неизбежно приведёт к невозможности выплаты заработной платы работникам заводов, необходимых налоговых платежей и выполнения обязательств перед поставщиками.

Итогом этого станет остановка заводов и увольнение сотрудников - 5 000 семей, проживающих в Приморье, Якутии и Еврейской автономной области, могут остаться без средств к существованию.

Под ударом оказались не только заводы и 5 000 работников, готовых и дальше трудиться для строительных нужд, но и сама строительная отрасль Дальневосточного федерального округа. Если работа заводов и поставки продукции прекратятся, остановится строительство всех объектов Дальнего Востока, а без работы останется не только многотысячный коллектив «Востокцеменета», но и сотрудники компаний, зависящих от поставок продукции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Русский мост  АТЭС-2012  строительство  суд  производство  приморье  Пушкарев  экономика  Золотой мост  прокуратура  арест  работа  Дальний Восток  завод  Востокцемент 



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