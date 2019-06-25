На защите комфортной жизни

Соблюдение жилищного законодательства со стороны УК и ТСЖ контролируют собственники жилья и жилищная инспекция

Законодательство в сфере ЖКХ регулярно меняется и дополняется. Несмотря на то, что Жилищный кодекс РФ вступил в силу почти 15 лет назад, далеко не всегда собственники жилья в многоквартирных домах знают свои права и умеют ими пользоваться. На наиболее актуальные вопросы, которые находятся в сфере ведения Государственной жилищной инспекции Приморского края, ответили представители ГЖИ.

Кроме частной собственности в виде квартиры, комнаты или нежилого помещения, собственники всех помещений многоквартирного дома (жилых и нежилых) обладают и другим видом собственности, а именно - общим имуществом или долевой собственностью. Жилищный кодекс определяет ее как долю в праве общей собственности на общее имущество собственников помещений МКД.

Общее имущество – общая забота

- Из чего состоит общее имущество МКД?

- В состав общего имущества многоквартирного дома входят: помещения общего пользования, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование; крыши; ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома; ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и нежилого помещения; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в МКД за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и нежилого помещения; земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

- Что понимают под надлежащим содержанием общего имущества собственников?

- Надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме - это поддержание состояния, соответствующего требованиям различных нормативно-правовых актов: технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов, стандартов и иных документов.

- Должны ли собственники нежилых помещений в многоквартирном доме нести расходы на содержание общего имущества?

- Статьей 210 Гражданского кодекса РФ регламентировано, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Статьей 249 ГК РФ предусмотрено, что каждый участник долевой собственности обязан участвовать в издержках по содержанию и сохранению общего имущества. Кроме того, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые также устанавливают обязанность участия собственников нежилых помещений в многоквартирном доме в содержании и ремонте общего имущества путем внесения обязательных платежей и взносов.

- Как рассчитывается плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды в многоквартирном доме?

- Потребитель коммунальных услуг в МКД вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, потребленные в жилом или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. Размер платы за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и электроснабжению, предоставленные на ОДН, определяется в зависимости от наличия либо отсутствия общедомовых приборов учета данных коммунальных услуг.

При оборудовании многоквартирного дома общедомовым прибором учета расчет объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определяется как разница между объемом коммунального ресурса, определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, и суммарным потреблением коммунального ресурса в жилых и нежилых помещениях МКД. Объем коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.

- Значительная часть моего дохода расходуется на оплату услуг ЖКХ. Что делать?

- В соответствии с действующим законодательством величина расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг частично может быть компенсирована предоставлением субсидии. Если затраты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего гражданина составляют более 22%, можно обратиться в орган социальной защиты для оформления субсидии.

Вся власть – собранию

- Зачем собственникам жилья в МКД нужно собираться на общее собрание?

- Собственники, обладая общим имуществом в многоквартирном доме, владеют, пользуются и в установленных законодательством пределах распоряжаются этим имуществом. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом осуществляется собственниками путем принятия на общем собрании совместных решений.

Общее собрание собственников является органом управления многоквартирным домом, причем высшим органом. Решение такого собрания обязательно для всех собственников, поэтому так важно всем принимать участие в проводимых собраниях. Только общее собрание собственников имеет право выбрать способ управления многоквартирным домом и принять решения еще по ряду вопросов.

- Что такое очная и заочная формы общего собрания?

- Общее собрание может проводиться в очной форме, когда собственники помещений присутствуют на собрании для обсуждения вопросов повестки дня и голосования. В случае, если общее собрание проводится без совместного присутствия собственников помещений в многоквартирном доме, для выявления воли собственников по тому или иному вопросу используется заочная, письменная форма голосования. При заочной форме общего собрания вопросы повестки должны быть сформулированы таким образом, чтобы любой собственник мог выразить свою позицию, ответив однозначно.

- Что такое кворум при общем собрании собственников?

- Кворум - это минимально необходимое количество голосов собственников, при котором принимаемые на собрании решения считаются правомочными. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме как орган управления многоквартирным домом только тогда вправе принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня, когда к моменту его начала собирается такое количество собственников, которое обеспечивает соблюдение указанного требования о кворуме. При заочной форме необходимо наличие соответствующего количества поступивших письменных решений собственников.

- Как часто можно проводить общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме?

- В соответствии со ст.45 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание. Также за собственниками закреплено право проведения внеочередного общего собрания, которое может быть инициировано любым из собственников этого дома в любое время, в том числе и по вопросам проведения и финансирования капитального или текущего ремонта, использования общего имущества.

Капремонт: прозрачно и понятно

- В рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2021 годы» в качестве отдельного мероприятия предусмотрено проведение ремонта многоквартирных домов в регионе. Для чего необходимы эти работы?

- При капитальном ремонте производится комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей дома и другие мероприятия. Капитальный ремонт может проводиться только специализированными организациями, как с отселением, так и без отселения жителей (в зависимости от перечня работ).

С учетом предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов принимается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Платят за капремонт не только жильцы, но и все организации, имеющие в собственности помещения в МКД.

- Могут ли собственники жилья в многоквартирном доме быть уверенными в том, что их обязательные взносы будут направляться только на финансирование капремонта?

- Законом предусмотрен серьезный и многоуровневый контроль за целевым использованием средств фонда капремонта - независимо от того, на каком счете он формируется. Госконтроль возложен на Росфиннадзор, органы государственного финансового контроля в субъектах РФ и органы муниципального финансового контроля, а также Счетную палату РФ, контрольно-счетные и финансовые органы регионов и муниципальных образований, Государственный жилищный надзор.

Управление МКД – большая ответственность

- Что такое управление многоквартирным домом?

- В Жилищном кодексе РФ в качестве целей управления указаны: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание и пользование общим имуществом, а также предоставление коммунальных услуг. Управление многоквартирным домом - это деятельность собственников помещений или уполномоченных ими организаций по его эксплуатации и улучшению.

- Почему собственники обязаны выбрать способ управления?

- Действующий Жилищный кодекс закрепил обязанность собственников жилья выбрать способ управления многоквартирным домом. Это связано с тем, что вместе с правом собственности на имущество у собственников имеется обязанность по его надлежащему содержанию и ответственность за то, чтобы это имущество не нанесло вреда здоровью или имуществу других лиц. Многоквартирный дом не может оставаться без управления. Поэтому если сами собственники по каким-либо причинам не выполняют обязанности по выбору способа управления, то за них такой выбор должны сделать органы местного самоуправления.

- Что такое способ управления многоквартирным домом?

- В Жилищном кодексе выделены следующие способы, один из которых обязаны выбрать собственники: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. Способ управления может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания.

- Что такое Товарищество собственников жилья?

- Товарищество собственников жилья - это юридическое лицо (некоммерческая организация), которое создается по решению собственников помещений в многоквартирном доме. На общем собрании собственников утверждается Устав. Органами управления ТСЖ являются общее собрание членов товарищества и правление товарищества. Правление избирается из числа членов товарищества на срок не более двух лет. Из своего состава правление избирает Председателя, который действует без доверенности от имени товарищества. Правление отчитывается о своей деятельности перед общим собранием собственников. В одном многоквартирном доме может быть создано только одно товарищество собственников жилья. При этом ТСЖ может быть создано при объединении нескольких многоквартирных домов.

- Что такое жилищно-строительный кооператив?

- Жилищно-строительные кооперативы организуются для строительства многоквартирных жилых домов и их последующей эксплуатации. До выплаты членами кооперативов паевых взносов жилищно-строительные кооперативы являются собственниками жилых помещений и иных объектов многоквартирного дома. После выплаты паевых взносов всеми членами кооператив перестает быть собственником общего имущества многоквартирного дома. С этого момента кооператив становится объединением собственников жилья, правовое положение которого аналогично ТСЖ.

- Что такое управляющая организация?

- Это юридическое лицо любой организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления. Управление многоквартирным домом - это сложный процесс. Некоторые виды работ должны выполняться высоко квалифицированным инженерным персоналом, в соответствии с требованиями безопасности. Как правило, профессиональные управляющие организации имеют необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение, позволяющее решать различные задачи, возникающие при управлении многоквартирным домом. От способности организовать и обеспечить эффективное управление в значительной мере зависит уровень комфорта и безопасности жителей в многоквартирном доме.

Собственники помещений имеют возможность выбирать управляющую организацию и контролировать ее деятельность на основании договора управления, в котором закрепляется ответственность за надлежащее исполнение обязательств управляющей организации. Следует отметить, что многоквартирный дом может обслуживать только одна управляющая организация. Управляющая организация приобретает коммунальные ресурсы, предоставляет коммунальные услуги, отвечает за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

- Что такое договор управления многоквартирным домом?

- Когда в качестве способа управления выбрана управляющая организация, договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме, с одной стороны, управляющей организацией, с другой стороны, собственниками помещений в многоквартирном доме. Один экземпляр договора находится у собственника помещения, а другой - у управляющей организации.

Согласно этому договору, управляющая организация в течение срока, указанного в договоре, за плату выполняет работы и оказывает услуги, связанные с надлежащим содержанием, эксплуатацией, ремонтом общего имущества многоквартирного дома, благоустройством земельного участка, на котором расположен дом, а также предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений. В одном МКД условия договора должны быть одинаковыми для всех собственников и утверждаться общим собранием при выборе способа управления и управляющей организации. Договор управления в обязательном порядке должен содержать права и обязанности сторон: управляющей организации и собственников или жилищного объединения. Жилищным законодательством определены обязанности управляющей организации.

- Должна ли управляющая компания иметь лицензию?

- До 1 мая 2015 года управляющие компании должны были получить лицензию на управление многоквартирными домами. Выдавать лицензии уполномочены органы государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ. Лицензия предоставляется без ограничения срока ее действия и действует только на территории того субъекта РФ, в котором она выдана.

Внедрение механизма лицензирования способствовало усилению защиты прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, а также смене организаций, неэффективно работающих в сфере управления жилищным фондом. При этом смена недобросовестной управляющей организации, например, в связи с аннулированием лицензии, осуществляется путем проведения открытых конкурсных процедур, в случае если собственники не приняли иного решения.

- Какая ответственность за нарушения требований законодательства о раскрытии информации предусмотрена для организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления МКД?

- За нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных стандартов раскрытия информации, либо за раскрытие информации не в полном объеме, либо за предоставление недостоверной информации установлена ответственность в виде административного штрафа: на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 250 до 300 тысяч рублей.

В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу установленный срок, автоматически совершается новое административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. Статьей предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы. Если штраф не оплачен в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, он вправе применить еще одну штрафную санкцию — вынести постановление о взыскании исполнительского сбора в соответствии со ст.112 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Досье "Золотого Рога": Государственная жилищная инспекция была образована постановлением губернатора Приморья от 18 октября 2012 года из отдела государственного жилищного надзора Приморского края. Постановление полностью вступило в силу с 1 января 2013 года. Государственная жилищная инспекция Приморского края является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своих полномочий региональный государственный жилищный надзор на территории Приморского края. Инспекция формируется администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетна губернатору и вице-губернатору, курирующему деятельность Инспекции.

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Государственная жилищная инспекция Приморского края

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На фото: У жильцов есть не только права, но и обязанности.

Фото Виктора КУДИНОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.