"Теплое море" перемен

Популярный гостиничный комплекс добавит новых объектов и комфорта

На территории бухты Безымянной, где еще несколько лет назад были только скалы и морской простор, расположился комфортабельный гостиничный комплекс «Теплое море», родившийся буквально с нуля. Сегодня это круглогодичный комплекс, позволяющий наслаждаться гостям нагретой океанской водой в бассейнах и предоставляющий не только гостиничные номера на любой вкус и кошелек, но и различные виды отдыха. «Теплое море» ведет активное строительство, и в ближайшие годы по соседству с комплексом расположится первый в Приморье и самый большой на Дальнем Востоке аквапарк.





О новых вызовах и решениях, которые стоят перед туристско-рекреационным комплексом, газете «Золотой Рог» рассказал Александр ВИЛЬДЕ, генеральный директор гостиничного комплекса «Теплое море» и аквапарка «Теплое море».

– Александр Юрьевич, расскажите более подробно о второй очереди строительства, которое сейчас ведется на территории комплекса «Теплое море».

– Самый масштабный объект второй очереди строительства – это аквапарк. В дизайне мы постарались воплотить сочетание легкости и прозрачности, обыграв в архитектурном облике морские волны. Расположен аквапарк на самой солнечной стороне комплекса, а длина здания достигает 85 метров. В аквапарк, как и в бассейны гостиничного комплекса, будет подаваться морская вода. Здесь же будут расположены сауны, спа-салон, тренажерный зал и магазины.

Помимо аквапарка, на обширной территории в 22 гектара появятся 58 гостиничных домиков, которые увеличат номерной фонд «Теплого моря» в два раза. Также здесь будет расположен конференц-зал на 400 человек, а также - крытая парковка на 150 машиномест. Когда мы только создавали данный проект, объем финансирования оценивался в 900 млн рублей. Сегодня эта цифра выросла до 1,2 млрд рублей, и думаю, это еще не предел роста стоимости. С введением второй очереди строительства, мы планируем увеличить количество гостей комплекса в два раза – до почти 30 тыс. человек в год. В прошлом году «Теплое море» приняло 14 тыс. гостей.

Встретят всех

– Комплекс «Теплое море» своим примером доказывает, что туризм в Приморье может быть не только сезонным. Но всегда ли удается отойти от сезонных всплесков туристической активности?

– Гостиничный комплекс работает круглогодично, но, как и у других объектов туристической сферы, у нас присутствуют пики максимальной загрузки. Традиционно они приходятся на летний период, первый месяц осени и январь. Также мы фиксируем большую загрузку во время праздничных дней и школьных каникул. Наша целевая аудитория – семьи с детьми, поэтому данные колебания вполне предсказуемы.

– Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, ежегодно увеличивается приток иностранных гостей. Удается ли комплексу «Теплое море» привлекать эту аудиторию?

– Мы давно работаем с китайскими туркомпаниями, теперь сотрудничаем и с корейскими. Действительно, количество интуристов на территории Приморья растет, но пока нашей основной аудиторией остаются россияне. Мы работаем над продвижением: регулярно посещаем профильные выставки и другие конгрессно-выставочные мероприятия, в том числе и международные, наши партнеры проводят в своих странах рекламные кампании, поэтому в дальнейшем ожидаем увеличения числа останавливающихся у нас иностранных гостей.

– Хватает ли периода большой загрузки для того, чтобы комплекс был рентабельным?

– Комплекс рентабельно работает, когда на объекте большая загрузка, и эти месяцы становятся финансовой подушкой на целый год. Но в этом ничего страшного нет, ведь мы не консервируем объект, не увольняем людей, а всегда готовы принять корпоративы, семинары, свадьбы. Очевидно, что окупаемость такого объекта составляет около 25-30 лет, но это не выходит на первый план данного проекта. Главное, что комплекс приносит стабильный доход, которого хватает на поддержание обширного хозяйства. Ведь, чтобы построить такой объект, нам пришлось самим создавать всю инфраструктуру – от дороги до очистных сооружений.

С расчетом на господдержку

– Помочь масштабным туристическим объектам с инфраструктурой призвана федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019 - 2025 годы). В январе этого года «Теплое море» как раз в нее вошло – в составе кластера «Приморье». Какую инфраструктуру будет софинансировать данная программа?

– Для софинансирования мы определили несколько объектов: подъездную дорогу к комплексу «Теплое море», очистные сооружения в поселках Славянка и Нерпа, а также водовод с накопительным баком в поселке Нерпа. Данная инфраструктура будет предназначаться не только для нужд туристического комплекса, но и для местного населения. В настоящий момент деньги уже выделены, но проект строительства данных объектов пока находится в разработке у главы нашего района. Думаем, что к ноябрю документация будет готова, муниципалитет объявит аукцион и выберет подрядчика. Надеемся, что в следующем году удастся освоить средства, выделенные в рамках ФЦП на строительство инфраструктуры. Свою вторую очередь строительства аквапарк «Теплое море» планирует завершить к 2020-2021 году.

– «Аквапарк «Теплое море» стал резидентом Свободного порта Владивосток и одним из первых создал на своей территории свободную таможенную зону (СТЗ) еще в сентябре 2017 года. Как помог данный шаг в реализации проекта?

– Режим свободной таможенной зоны был нам необходим – в его рамках мы завезли строительные материалы, и, благодаря этому механизму, процедура была проделана быстрее и дешевле. Однако оформление самой зоны обошлось нам в 5 миллионов рублей: мы построили забор, поставили видеокамеры наблюдения, сделали проходную, установили компьютеры, светофоры и все необходимое для СТЗ. Однако некоторые объекты до создания таможенной зоны на нашем участке уже были, например, забор и видеокамеры. По закону нам пришлось многое дублировать и буквально строить забор внутри забора. Поэтому можно сказать, что режим еще несовершенный - если бы местные таможенные органы имели больше полномочий, нам не пришлось бы этого делать. С другими сложностями создания СТЗ на своей территории мы не столкнулись.

Морские прогулки и «звезды» на фасаде

– Не так давно гостиничный комплекс «Теплое море» прошел классификацию средств размещения. Какую категорию получили?

– «Теплое море» получил категорию 4 звезды, в соответствии со всеми условиями процедуры классификации. Хочу подчеркнуть, что к моменту завершения строительства аквапарка и гостевых домиков нам вновь придется проходить данную процедуру. Поэтому через три года мы планируем подавать документы уже не на 4 звезды, а на категорию 5 звезд.

– Помимо строительства аквапарка, будут ли реализованы какие-то новые объекты на территории комплекса «Теплое море»?

– В настоящий момент мы решаем вопрос аренды земли на берегу моря для строительства оборудованного пирса. Мы находимся в районе с развитым пляжным отдыхом, в окружении заповедных красивых территорий, но сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: многочисленные туристы, желающие воспользоваться услугами морских перевозчиков, не могут найти комфортабельный катер. Объясняется это просто – в Славянке нет ни одного пирса, который могли бы использовать крупные компании, предоставляющие услуги морских перевозок повышенного комфорта. Мы хотим исправить эту ситуацию: построить пирс и предложить прогулки и рыбалку на морских катерах и яхтах туристам.

– На ваш взгляд, с какими сложностями сталкивается туристическая сфера Приморья и комплекс «Теплое море», как ее часть, на своем пути развития?

– Туризм тормозит инфраструктура, а точнее, ее отсутствие. Очень многие вопросы остаются неразрешенными, так как они зависят не только от бизнеса, федеральной или краевой власти, но и от муниципальных властей. Мы же не будем в Славянке строить туалеты, вывозить из населенного пункта мусор или ремонтировать дороги – это не наша задача, мы должны развивать услуги.

Еще один важный фактор – появление других туристических магнитов. В регионе так много достопримечательностей, памятников природы и культуры, но все они зачастую находятся в ужасном состоянии. Например, в Хасанском районе уже сами туристы из Китая и Кореи следят за значимыми для них достопримечательностями – приводят их в порядок и организуют паломничества. Но ведь это вопиющая ситуация. В Хасанском районе для привлечения туристов должен работать целый комплекс, подкрепленный развитой инфраструктурой, куда войдут и места показа, и другие участники рынка, а не только магниты «Теплого моря». Если этого не произойдет, основной поток туристов продолжит ассимилироваться во Владивостоке и его пригородах, особенно это актуально для иностранцев.

Досье "Золотого Рога": Обязательным условием включения туристического кластера в федеральную целевую программу выступает привлечение на один рубль бюджетных средств порядка 2,2 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства иностранных инвесторов, заемные и прочие средства). На реализацию кластера «Приморье» и создание объектов инфраструктуры до 2025 года выделено 3,1 млрд рублей в рамках ФЦП. Лимит этого года - 350 млн рублей.

На фото: Гендиректор комплекса «Теплое море» Александр Вильде: Туризм тормозит инфраструктура, а точнее, ее отсутствие.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ