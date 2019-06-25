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"Газпром": работа на благо России
Масштабные проекты в интересах стабильного развития страны
«Газпром» – одна из ведущих энергетических компаний мира, становой хребет российской экономики. Реализуя свои стратегические задачи, компания вносит значительный вклад в экономическое благополучие и энергетическую безопасность всей страны.
В 2018 году в России было добыто 725 млрд куб. м газа. Около 70% этого объёма произвели предприятия Группы «Газпром». Компания увеличила добычу газа на 5,6% – до 498,7 млрд куб. м. Экспорт вырос на 3,8% и достиг 201,9 млрд куб. м.
На «Газпром» возложены важные социальные функции, такие как гарантированное газоснабжение населения и масштабная газификация регионов РФ. В 2018 году компания поставила российским потребителям 239,7 млрд куб. м газа, превысив предыдущий показатель на 4,3%. Средний уровень газификации за 2005-2018 годы, благодаря усилиям «Газпрома», вырос с 53,3% до 68,6%. Основная работа была направлена на подключение сельских территорий. Их газификация выросла в 1,7 раза.
Повышение энергобезопасности России не ограничивается традиционными трубопроводными поставками. В начале 2019 года в Калининградской области были введены в эксплуатацию терминал по приёму природного газа и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Раньше регион мог получать газ только по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Теперь появилась возможность доставки газа в сжиженном виде по морю, минуя транзитные страны. Это значительно укрепило энергобезопасность самого западного региона страны.
«Газпром» является драйвером развития газомоторной отрасли. Газомоторное топливо - это экологичная альтернатива бензину и дизельному топливу. И, что особенно важно, альтернатива экономичная - метан стоит в три раза дешевле. Из года в год спрос на него растет, и компания интенсивно развивает газозаправочную инфраструктуру. Сеть «Газпрома» уже насчитывает более 300 объектов, а в этом году будет построено еще четыре десятка.
Компания обеспечивает заказами целый ряд отраслей промышленности, стимулируя, в первую очередь, производство высокотехнологичной продукции. Особое внимание уделяется импортозамещению. В интересах «Газпрома» российские производители освоили выпуск свыше полутора тысяч видов современного оборудования, зачастую «на голову» превосходящего зарубежные аналоги.
Такую стержневую поддержку российской промышленности обеспечивают крупнейшие проекты «Газпрома». Например, в Арктике, где на полуострове Ямал, в богатейшем углеводородами регионе, компания формирует новый, ключевой центр газодобычи. Он гарантирует стабильную добычу голубого топлива более чем на сто лет. Новые газовые центры создаются и на востоке страны, где энергоресурсы необходимы для ускорения социально-экономического развития территорий.
«Газпром» продолжает укреплять позиции на внешних рынках. Строятся два крупных газопровода - «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Эти проекты помогут Европе покрыть будущий дефицит в газовом балансе. Параллельно, «Газпром» выходит с трубопроводным газом на китайский рынок, где спрос на газ растет гигантскими темпами. Поставки начнутся уже 1 декабря. Газопровод «Сила Сибири» практически готов. Важно, что эта магистраль одновременно позволит газифицировать дальневосточные регионы России.
Большое внимание компания уделяет развитию подрастающего поколения. Основной проект здесь - «Газпром - детям». По всей стране создаются спортивные комплексы, стадионы, многофункциональные площадки. На построенных объектах уже занимаются более 100 тыс. детей и подростков.
В текущем году «Газпром» планирует выплатить рекордные дивиденды: 393 миллиарда рублей - больше, чем любая другая российская компания. Половина этих средств предназначена для российского бюджета. Утверждение размера дивидендов и многие другие важные для работы компании решения будут приниматься на ежегодном собрании акционеров «Газпрома», которое пройдет 28 июня.
На фото: В начале 2019 года в Калининградской области были введены в эксплуатацию терминал по приёму природного газа и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» (на фото).
Фото ПАО «Газпром»
Антон Максимов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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