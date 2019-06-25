Помощь приморцам приходит с неба

Санитарная авиация в Приморье работает уже четвертый год. Только в мае этого года они выполнили 9 санитарных заданий, эвакуировали 8 пациентов, в 2 случаях доставили врачей-хирургов для проведения срочных оперативных вмешательств. Налёт часов составил 28 часов 27 минут.

Два вертолёта марки Еврокоптер ЕС 350 В3Е в Приморском крае осуществляют полёты по санитарным заданиям в медицинские организации Приморского края. «Южный» вертолет базируется на аэродроме «Озёрные ключи», «Северный» - в аэропорту поселка Кавалерово. Это вертолёты, оснащённые медицинским оборудованием для наблюдения за пациентом во время полёта, проведения искусственного дыхания, непрерывного введения лекарственных средств. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, без дозаправки пролететь с одного конца края в другой. Одно из главных преимуществ вертолетов - «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку. Время реагирования и готовности вертолета в Приморье составляет 30-60 минут. После чего все зависит от погодных условий, природной доступности и места расположения населенного пункта.

Разнообразные задачи…

С начала года налёт часов на вертолётах составил 231 час. Выполнено 75 санитарных заданий, 75 больных эвакуировано в медицинские организации Приморского края, 5 пациентам проведены консультации и оперативные вмешательства. География вылетов в мае была разнообразной: Находка, поселок Кавалерово, Дальнегорск, Арсеньев, Лесозаводск, поселок Перетычиха Тернейского района. Пациентов доставляли в «Краевую клиническую больницу № 1», «Владивостокскую клиническую больницу №2», «Кавалеровскую центральную районную больницу». Причины вызова санитарной авиации в мае отличаются разнообразием: последствия ДТП, падения с высоты, заболевания сердца и сосудов, заболевания органов брюшной полости.

…но одинаковая важность

Развитие санитарной авиации - один из важных элементов по улучшению работы системы здравоохранения в стране. По словам Владимира Путина, с учетом географии огромных, порой труднодоступных, территорий, России нужна хорошо оснащенная служба санитарной авиации. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013- 2021 годы и была организована такая служба. «В каждом субъекте России есть санитарная авиация, - говорит заведующий отделением экстренной консультативной скорой помощи «Центра медицины катастроф» Дмитрий БОНДАРЧУК. - Географические и социально-экономические факторы, присутствующие на той или иной территории, вносят свои особенности в санитарную авиацию. Например, в некоторых областях, в виду незначительного радиуса обслуживания, не используют авиационный транспорт, чего не скажешь о территории Приморского края. Расстояние от крайней северной точки Приморья до крайней южной составляет 900 км. Кроме этого, в северных районах Приморского края имеются населённые пункты, где отсутствует сеть автомобильных дорог. Добраться до них можно только по воздуху. Поэтому важность санитарной авиации в Приморье сложно переоценить. Один вылет - одна спасенная жизнь. Дорога от Кавалерово до Владивостока по земле займет 5-6 часов, по воздуху - максимум 1,5. Путь для пациента стал короче в четыре раза. Каждый врач знает о правиле «золотого часа», когда для спасения человеческой жизни важна каждая минута. Чем раньше пациент будет доставлен к необходимому специалисту, тем больше вероятность его спасти».

Особая подготовка

«В санитарной авиации работают врачи, фельдшеры, медицинские сёстры. Состав бригады зависит от задачи, которую нужно решить. Транспортировка авиатранспортом имеет свои особенности, и необходимо дополнительное обучение, чтобы медицинский работник понимал, что с пациентом происходит в воздухе. На высоте действуют определенные негативные факторы: вибрация, сниженная плотность воздуха, торможение. Например, из-за сниженной плотности воздуха расширяются полости в теле человека. Если у человека в результате травмы или болезни образовалась патологическая полость, то она во время полёта может увеличиться настолько, что это приведет к негативным последствиям. Команда медицинских работников должна знать эти важные особенности и провести предупреждающие мероприятия, чтобы отрицательные последствия транспортировки вертолётом не ухудшили состояние больного» - объяснил особенности работы Дмитрий Бондарчук.

На фото: Вертолеты санавиации в мае налетали 28 часов 27 минут.

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