Приморский инвестотчет

Дмитрий Ямщиков: В 2018 году мы координировали всю работу по улучшению инвестиционного климата в Приморье

С фигурой Дмитрия Ямщикова, занявшего в 2018 году пост руководителя Приморского инвестиционного агентства у местного бизнеса связывались большие надежды. О том, насколько они оправдались, «Золотой Рог» решил узнать у него лично, услышав и о его решении в отношении своей дальнейшей карьеры.

- Представители власти и бизнес сообщество продолжают анализировать скачок Приморья в Национальном рейтинге на 21 пункт в 2018 году. Можете предметно обозначить непосредственное участие Агентства в этом?

- Самое главное, что мы на деле обеспечили бизнесу конструктивное взаимодействие с властью, которое принесло совершенно конкретные результаты. Судите сами.

Для внедрения лучших практик Нацрейтинга совместно с профильными департаментами администрации края и деловыми объединениями мы разработали 12 дорожных карт: предпринимательство, инвестиции, контрольно-надзорная деятельность, строительство, земельные ресурсы и недвижимость, энергетика, ЖКХ, IT-инфраструктура, трудовые ресурсы и образование, транспорт, грузовые перевозки, информационная политика.

В результате нам удалось на 30 дней сократить срок получения разрешений на строительство, уменьшить на 229 дней время подключения к водоснабжению, на 139 дней — к теплоснабжению, на 53 дня — к электросетям.

По инициативе Агентства возобновлена работа Инвестиционного совета при губернаторе. Это площадка, где бизнес может решить вопрос оперативно, напрямую; здесь рассматриваются конкретные предложения по улучшению инвестклимата, реальные механизмы развития инвестиционной и предпринимательской деятельности; проекты, предлагаемые к реализации.

Далее, для вовлечения муниципалитетов Приморского края в работу по улучшению инвестклимата Агентство разработало муниципальный стандарт инвестиционной деятельности. Цель— привести к единообразию процессы взаимодействия между бизнесом и властью во всех населённых пунктах края и за счет этого улучшить инвестиционный климат в регионе и в каждом конкретном муниципалитете. При разработке стандарта мы использовали лучшие управленческие практики АСИ, Минюста России, опыт работы других регионов. Стандарт включает 21 показатель, все они необходимы для бизнеса: это доступность инфраструктуры, разработка инвестиционного паспорта населённого пункта, обеспечение переподготовки специалистов, строгое соблюдение сроков выдачи разрешений на строительство, предоставления земельных участков и другие. Благодаря внедрению стандарта, инвестор, вне зависимости от того, в какой населённый пункт края он пришёл, получит единый комплекс услуг и сможет разговаривать с представителями муниципалитетов на одном языке.

За год мы провели почти 90 встреч рабочих групп и организационных штабов по реализации дорожных карт и совершенствованию инвестклимата с участием предпринимателей и органов власти. Это всегда живая, конструктивная дискуссия, где мы, главным образом, стремимся учесть мнения и пожелания представителей бизнеса.

Предприниматели оценили деятельность Агентства, что, в свою очередь, сказалось на результатах рейтинга.

- Какие еще учреждения способствовали улучшению позиций Приморья в рейтинге?

- Это достижение — результат работы АСИ, администрации Приморского края, деловых объединений и Инвестагентства; от предпринимателей поступали предложения и через бизнес омбудсмена. В 2018 году мы координировали всю работу по улучшению инвестиционного климата в Приморье.

Стоит особенно отметить деловые объединения «Опора России», «Торгово-промышленная палата», «Деловая Россия».В течение всего прошлого года их представители принимали активное участие в заседаниях рабочих групп, организационных штабах. Также они докладывали нам о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, и помогали их устранять.

- По направлению привлечения инвестиций каковы результаты за год?

- В 2018 году в Инвестагентство поступило 85 заявок на реализацию инвестиционных проектов. К концу года на нашем сопровождении находилось 74 инициативы. 16 инвесторам мы помогли найти партнёров и приступить к активной стадии реализации проектов. По итогам года мы привлекли в экономику региона 2,1 миллиарда рублей.

На сегодняшний день Инвестагентство сопровождает 79 инициатив в разных областях — промышленности, сельском хозяйстве, марикультуре и других.

Также мы активно развиваем отношения с иностранными инвесторами. С этой целью в 2018 году мы подписали соглашения о сотрудничестве с Агентством поддержки инвестиций KOTRA (Ю. Корея), Агентством поддержки инвестиций JETRO (Япония), Инвестиционным агентством провинции Тайвань TAITRA.

Благодаря тому, что Инвестагентство заключило соглашения с крупными российскими банками, Корпорацией МСП, предприниматели Приморья получили более 100 млн рублей на развитие бизнеса по льготным условиям кредитования.

- Как работает агентство? Какую пользу от него получает бизнес?

На сегодняшний день основные задачи агентства — это привлечение инвестиций, сопровождение инвестиционных проектов, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа региона.

Агентство обеспечивает взаимодействие инвестора с органами власти по принципу «одного окна». Благодаря этому у предпринимателей нет необходимости обращаться в различные ведомства и профильные департаменты самостоятельно. Сотрудники департаментов администрации края по регламенту предоставляют ответы на запросы Инвестагентства в течение 10 дней, частное лицо или компания смогут получить ответ только в течение 30 дней.

Мы обеспечиваем инвесторам взаимодействие с государством, в том числе помогаем подобрать земельный участок или помещение, разобраться с профильным законодательством, выбрать оптимальный преференциальный режим, воспользоваться мерами государственной поддержки.

Для продвижения привлекательного инвестиционного имиджа Приморского края агентство представляет регион на международных и российских выставках и конференциях. На мероприятиях мы демонстрируем инвестиционные возможности региона и бизнес-проекты. Так, в 2018 году мы представили возможности Приморского края на32-ух международных мероприятиях, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, Харбинской торгово-экономической ярмарке, Восточном экономическом форуме.

Осенью прошлого года мы запустили инвестиционный портал — это площадка, где собрана информация о проектах, инициаторы которых находятся в поиске соинвесторов; данные о действующих на территории края преференциальных режимах и другие. На сайте в режиме онлайн можно подать заявку на сопровождение инвестпроекта. За первые пять месяцев 2019 года посещаемость портала выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Сколько средств агентство получает из бюджета Приморского края? Какую сумму в итоге удаётся «вернуть» в виде привлечённых инвестиций?

- В 2018 году Инвестагентство получило от администрации Приморского края субсидию в размере около 57 миллионов рублей. Это на 42% меньше, чем в 2017 году. А мы привлекли, как вы уже знаете, более двух миллиардов.

- Как сообщил журнал «Инвест-форсайт», вы дали свое согласие, когда бизнес объединения выдвинули вашу кандидатуру на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Инвестиционное агентство больше в вас не нуждается? Мавр сделал своё дело, мавр может уходить?

- За год моей работы в Инвестагентстве мы систематизировали все процессы, сформировали эффективную команду. Количество соглашений с инвесторами выросло с 25 до 85 соглашений по сравнению с прошлым годом.

Сегодня работа в агентстве хорошо отлажена, Агентство вышло на новый качественный уровень. Бизнес действительно начал нам доверять. Поэтому, когда ко мне обратились предпринимательские объединения, я принял такое решение. Сначала с этой инициативой вышли некоммерческое партнёрство «Современный бизнес Приморью», некоммерческая организация «Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток», ассоциация «Бизнес-клуб Авангард». Потом меня поддержали ещё семь организаций, среди них Приморские отделения «Опоры России» и «Торгово-промышленной палаты».

В этих объединениях состоят представители крупнейших компаний Приморья, их налоговые взносы составляют значительную часть бюджета края. С этими организациями я тесно сотрудничаю и сейчас — в статусе директора Инвестиционного агентства. Я думаю, я заслужил их доверие, благодаря системной работе и тем результатам, которые нам удалось показать.

- Тем не менее, вас не поддержали уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов и губернатор Олег Кожемяко. Вы покидаете агентство?

- Безусловно, и у губернатора Приморского края, и у Уполномоченного при Президенте РФ есть свое видение и опыт работы с действующим бизнес омбудсменом. Задачи, которые стояли передо мной в Инвестиционном агентстве, выполнены. В свою очередь, я очень ценю поддержку бизнеса. Я готов продолжать работу для улучшения инвестиционного климата и условий развития бизнеса в Приморском крае.

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".