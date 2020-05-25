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Более 3000 продуктовых наборов подарили предприниматели города и края жителям Уссурийска
Более полутора тысяч уссурийцев уже получили гуманитарную помощь
Чтобы поддержать малообеспеченные слои населения в период пандемии, администрация УГО совместно с партией «Единая Россия» и при помощи предпринимателей Приморского края и г. Уссурийска организовала раздачу продуктовых наборов. В каждый набор входят крупы, консервы, макароны, растительное масло, сахар, чай и сладости.
Продуктовые наборы раздаются бесплатно волонтерами партии «Единая Россия», а также сотрудниками администрации. Нуждающиеся уже получили 1638 наборов, и еще 1681 набор доставят в ближайшее время. Получить помощь могут те, кто имеет официальный статус малообеспеченного, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и малоимущих граждан старше 65 лет.
К 9 мая отдельные продуктовые наборы были вручены ветеранам Великой Отечественной войны. Заместитель председателя местного отделения ВПП «Единая Россия» г. Уссурийска Михаил Атрошко: «Вручение было приурочено ко Дню Победы, и всего для ветеранов передали 110 наборов».
Напомним, что так как в городе действует особый эпидемиологический режим, доставка наборов осуществляется бесконтактно только в средствах индивидуальной защиты. Отметим, что состав наборов от разных благотворителей может незначительно отличаться.
Чтобы помочь нуждающимся гражданам, представители малого и среднего бизнеса или просто неравнодушные жители города могут обратиться по телефонам: 32-36-56, 32-10-06, 32-24-24; 32-24-37. Узнать, есть ли вы в списках на получение продуктового набора, можно по телефонам : 33-64-64 или 38-45-46 (оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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