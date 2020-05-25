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Акционеры одной из крупнейших компаний Приморья пожертвовали дивидендами

25 Мая 2020, 15:33 | Приморье

Второй год подряд ПБТФ направляет прибыль на ремонт и обновление судов

Акционеры ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) на годовом собрании приняли решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2019 года, чистая прибыль в размере 2,5 млрд рублей будет направлена на ремонт и обновление судов.

Последний раз компания выплачивала дивиденды еще при прежних собственниках. Тогда, по итогам 2017 года выплаты составили 20,364 млн рублей.

В годовом ПБТФ сообщается, что среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%. В 2019 году компания выпустила 100 тыс. 109,5 тонн рыбопродукции, что на 7% превышает показатель 2018 года.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Преображенская база тралового флота» - одно из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Основу флота составляют 8 промысловых судов. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея.

Приобретение контроля над ПАО «ПБТФ» в 2018 году за $400 млн позволило холдингу «Гидрострой» (контролируется бывшим сенатором Александром ВЕРХОВСКИМ) занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. В настоящее время 98,0154% акций ПБТФ владеет ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ПБТФ  акционеры  дивиденды  рыба  собрание  прибыль 



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