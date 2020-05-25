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Мораторий на аренду муниципальной собственности ввели все территории Приморья

25 Мая 2020, 15:10 | Приморье

В Приморья на нескольких месяцев отсрочат или вовсе не будут брать арендную плату за использование муниципального имущества. Мораторий на взимание такого вида платежей с предпринимателей приняли 33 из 34 муниципалитетов – все территории, где такая мера была необходима.

Как подчеркивают в краевом министерстве экономики, послабление принято для того, чтобы поддержать бизнес в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Таким образом, на сегодняшний день для субъектов МСП доступны несколько видов льгот по оплате аренды – отсрочка по взносам за муниципальное, краевое и федеральное имущество.

Кроме того, на федеральном уровне принята мера о регулировании отсрочки и относительно объектов частной собственности. Теперь арендатор вправе требовать отсрочки в полном объеме платежа на срок карантина и на половину – на срок до 1 октября.

По словам министерства земельных и имущественных отношений Приморского края, чтобы получить льготу, предпринимателю, чья деятельность пострадала от введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в уполномоченный орган с обращением об освобождении от внесения арендной платы.

Добавим, чтобы ознакомиться со всеми антикризисными мерами и послаблениями для бизнеса в условиях коронавируса, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровнях, можно воспользоваться разделом «COVID-19. Информация для бизнеса» на сайте краевого центра «Мой бизнес», а также на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: аренда  бизнес  мораторий  недвижимость 



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