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HH.ru отметит свое двадцатилетие в формате 16-часового радио-марафона

25 Мая 2020, 12:40 | Приморье
25 мая крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга hh.ru исполнится 20 лет. На свой юбилей компания проведет масштабный радиомарафон: за 16 часов в эфире примут участие основатели, топ-менеджеры и сотрудники hh.ru, ведущие российские HR-эксперты, визионеры, коучи и представители лучших и крупнейших компаний-работодателей России.
 
Свой двадцатый день рождения hh.ru отметит в формате Дня Радио. В прямом 16-часовом эфире праздник проведут десятки звездных гостей и тысячи слушателей по всей России. Трансляция начинается 25 мая в 5:00 и завершается в 21:00 по московскому времени.
 
Дискуссии и рубрики радио-марафона будут посвящены темам well-being, родительству, счастью, экологии, увлечениям, развитию навыков, созданию стартапов, цифровому этикету, образованию, путешествиям, трансгуманизму и, конечно же, поиску работы, обучению сотрудников и раскрытию их талантов. Программу завершит онлайн-концерт группы «Рок привет».
 
Трансляция марафона пройдет на сайте radioday.hh.ru и в YouTube, официальный хэштег радиомарафона - #20hh. Присоединиться и послушать эфир может любой желающий в любой момент в течение трансляции.
 
В гости на юбилей hh.ru придут:
 
· основатели компании Юрий Вировец и Михаил Фролкин;
 
· генеральный директор Михаил Жуков;
 
· директор Бренд-центра Нина Осовицкая;
 
· Марина Олешек, старший вице-президент ВТБ;
 
· Мария Шевченко, заместитель генерального директора Группы QIWI;
 
· Юна Дубова, директор по развитию талантов и лидерства, Tele2;
 
· Марина Починок, эксперт по HR Международного Олимпийского Комитета, партнер TOP CEO Team, приглашенный преподаватель Сколково;
 
· Игорь Манн, кандидат экономических наук. Почетный профессор Бизнес Школы «Синергия». Лучший тренер по маркетингу в России и странах СНГ (2015). Модератор стратегических сессий, издатель, консультант по маркетингу, маркетер, автор и соавтор 26 книг;
 
· Елена Новоселова, психолог с 27-летней практикой, член Российской Психотерапевтической Лиги, журналист, лектор, автор книг, теле- и радиоведущая;
 
· Маргарита Кошман, партнер Spencer Stuart и руководитель нескольких практик. Основательница клуба российских выпускников Лондонской Бизнес-Школы. Со-основатель некоммерческой организации в области женского лидерства «Лидерство без Границ»;
 
· Никита Рождественский, независимый директор ряда компаний, предприниматель, основатель проекта Essential.school, корпоративный инструктор по развитию осознанности и раскрытию потенциала;
 
· Дмитрий Фалалеев, предприниматель, редактор, издатель, лучший медиа-менеджер Москвы 2015 года, основатель Firrma.ru и U Skillz. Основанные
 
проекты: премия Venture Awards Russia, рейтинги венчурных фондов, бизнес-ангелов, образовательный кампус в Кремниевой долине;
 
· Дарья Васильева, журналист, инфлюенсер, эксперт по цифровому этикету;
 
· Андрей Дмитриев, директор производства и со-основатель компании JUG Ru Group;
 
· Анастасия Мизитова, профессиональный тренер, коуч и фасилитатор с 20-летним стажем. Основатель проекта Энергия HR;
 
· Алексей Морозов, директор по маркетингу "Калибр", Wargaming;
 
· Данила Медведев, ведущий российский футуролог. За 10 лет помог сделать идеи физического бессмертия, трансгуманизма, крионики, киборгизации, усиления интеллекта известными и приемлемыми в России;
 
· Денис Варванец, биохакер, биогеронтолог, спортивный физиолог, специализируется на оптимизации работу организма, антистарении, улучшении работы мозга и повышении аэробных спортивных показателях в спорте на выносливость;
 
· Денис Каргаев, в прошлом со-основатель продюсерской компании «Команда +1», за его плечами более 400 масштабных промокампаний: от открытия Гоголь-центра до концертов Мадонны и Пласидо Доминго. преподает PR в ГИТИСе и знает все про кино. Основатель некоммерческой велошколы "Красный насос" и владелец велобара/музея Record;
 
· руководители и сотрудники hh.ru
 
Досье "Золотого Рога":  HeadHunter (hh.ru) (Nasdaq: HHR) - крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит около 42 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 г. составило 588 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
 

 

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Теги: юбилей  радиомарафон 



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