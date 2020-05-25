Почти миллиард рублей Правительство России направило Приморью

Приморский край, в числе 56 российских регионов, получит финансовую поддержку из федерального центра, которая частично компенсирует снижение доходов бюджета из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне, 24 мая.

Средства, направленные по поручению Президента России Владимира Путина, предусмотрели для субъектов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них определен с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Приморью, исходя из этих параметров, направили 996,4 миллиона рублей.

Такая мера, по мнению федеральных властей, поможет сбалансировать бюджет региона в условиях экономических ограничений, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией. В общей сложности 56 регионов получат дотации в размере 100 миллиардов рублей.

Добавим, в Приморье сегодня реализуются как федеральные, так и краевые меры поддержки населения. Льготы и послабления для граждан – в обзоре, для предпринимателей – в разделе «COVID-19. Информация для бизнеса», на странице Уполномоченного по правам предпринимателей края. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» минэкономразвития Приморья по номеру: +7 (908) 972-65-00.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.