Бизнесу Приморья упростили получение льготных кредитов у государства

Микрокредитная компания Приморья (МКК) начала сотрудничество с краевым Гарантийным фондом. Приморские предприниматели могут заменить до 70% обеспечения в виде залога по кредитным программам поручительством фонда. Это облегчит местному бизнесу доступ к «дешевым деньгам».

Программа «Бизнес у моря» Гарантийного фонда позволяет предпринимателю взять у МКК кредит до 5 миллионов рублей на срок до трех лет. Комиссия за услугу поручительства составит 0,5 % годовых от суммы кредита.

«Наша задача, как государственной организации, – максимально упростить получение приморскими предпринимателями средств на развитие и сохранение бизнеса. Мы предлагаем разные варианты займов. Суммы под наименьший процент и свыше 1,5 миллиона рублей по ним доступны, как правило, под полное залоговое обеспечение. В то же время мы понимаем, что выполнить это условие в текущих условиях может быть непросто, и поэтому заключили соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом. С их поручительством бизнесу нужно лишь обеспечить недостающую часть залога», – подчеркнула директор Микрокредитной компании Елена Карионова.

Получить поручительство Гарантийного фонда можно без личного обращения в организацию. Предпринимателю достаточно обратиться за соответствующим кредитом в МКК, и в случае положительного решения специалисты самостоятельно направят необходимые документы в Гарантийный фонд. Решение о предоставлении поручительства принимается в течение трех рабочих дней.

«Стандартное комиссионное вознаграждение по нашим поручительствам составляет 2 %. 0,5 % – это минимально возможная ставка, которая в сочетании с предложениями Микрокредитной компании дает льготные условия для предпринимателей. Один из таких выгодных займов – программа “Специальное предложение”, которая предлагает до 5 миллионов рублей под залог по ставке 0,5 % годовых в первый год пользования займом», – отметила исполнительный директор Гарантийного фонда Приморья Ксения Плетцер.

Отметим, что только за первый квартал 2020 года благодаря поручительствам краевого Гарантийного фонда предприниматели смогли привлечь 1,498 миллиарда рублей для развития своих проектов.

В данный момент МКК предлагает 13 программ кредитования для различных категорий бизнеса. Взять поручительство Гарантийного фонда могут, в том числе, компании, зарегистрированные менее года назад (займ «Старт»), а также субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие статус социального предприятия (займ «Социальный»). Кроме того, услуга доступна по программам на рефинансирование существующих кредитов в коммерческих банках и на пополнение оборотных средств, актуальным в период кризиса.

Полный список доступных займов – на сайте Микрокредитной компании Приморского края: mfoprim.ru.

Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.