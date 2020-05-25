www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.88 р. 100 JPY: 66.87 р.
EUR: 78.44 р. 10 CNY: 10.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

30-й причал должен стать еще одной визитной карточкой Владивостока

25 Мая 2020, 15:43 | Приморье
Проект предусматривает создание на прибрежной полосе красивой прогулочной зоны
 
План предстоящего благоустройства 30-го причала обсудили во Владивостоке. Выездное совещание по этому вопросу провел глава города Олег Гуменюк. Он не только осмотрел территорию, часть которой станет красивым общественным пространством, но и внес лепту в ее преображение – вместе с другими специалистами высадил на причале несколько елей.
 
Участниками совещания, помимо главы города, стали представители Федерального агентства морского и речного транспорта, министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, управления транспорта администрации города, автоматизированного диспетчерского центра, а также компании «Танира», которая занимается морскими пассажирскими перевозками.
 
«Перед нами стоит задача освободить участок, на котором сейчас стоит вокзал, и открыть прибрежную полосу для организации красивой прогулочной зоны, – сказал Олег Гуменюк. – Прошу вас отнестись к задаче со всей ответственностью. Для нас главное – безопасность граждан, комфортные и качественные перевозки. С нашей стороны окажем всем задействованным специалистам максимальную поддержку. Причал должен стать еще одной визитной карточкой Владивостока, где люди могли бы совершать прогулки и наслаждаться видами города».
 
В завершение совещания его участники высадили на 30-м причале несколько голубых елей. Акция ознаменовала собой начало большой работы по образованию нового городского общественного пространства.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 

 

Автор:
Теги: благоустройство  владивосток  причал 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]