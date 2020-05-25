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Во Владивостоке установят новые остановочные павильоны

25 Мая 2020, 10:39 | Приморье
На следующей неделе во Владивостоке планируется установить сразу четыре новых автобусных павильона. Они появятся на Можайской, 22, Русской, 52 и 57, а также в районе дома 20в на улице Героев Тихоокеанцев.
 
В управлении дорог и благоустройства администрации города рассказали, что силами подрядных организаций по данным адресам подготовлены основания под установку объектов.
 
«К монтажу павильонов подрядчики планируют приступить уже на следующей неделе. Помимо этого, новые автобусные остановки появятся на Русском острове», - подчеркнули специалисты управления.
 
На острове Русский будут смонтировано пять остановочных павильонов. Они появятся в Подножье и на Канале.
 
Напомним, что помимо установки новых павильонов в планах городской администрации также ремонт и благоустройство остановок общественного транспорта.
 
Фото из архива
 

 

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Теги: благоустройство  транспорт  автобусные павильоны 



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