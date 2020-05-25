В Приморье промышленный парк "Большой Камень" будут развивать по концепции "умного города"

Крупная южнокорейская корпорация подготовит проект концептуального развития для городского округа Большой Камень. Общая площадь заявленной территории составляет 900 гектаров.

Правительство Приморского края подало заявку на конкурс для включения территории округа Большой Камень в Программу Глобального Сотрудничества 2020 K-City Network, которую проводит Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Программа направлена на поддержку создания проектов по развитию «умных городов» и внедрения «умных решений». Разработку концепции полностью финансирует корейская сторона.

Как отметил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, власти рассматривают территорию вблизи Большого Камня как перспективную площадку для создания объектов социальной инфраструктуры и развития приоритетных инвестиционных проектов.

«Развитие по концепции “умного города” позволит создать наиболее благоприятные условия для жизни и работы местного населения», – подчеркнул он.

Для разработки концепции развития территории на сегодняшний день уже определены объем работ и необходимые критерии. В подготовке предложений приняли участие институты развития региона – Инвестиционное агентство Приморского края и Корпорация развития Приморского края.

«Техническое задание уже сформировано и направлено корейским партнерам. Оно представляет собой запрос на концептуальное планирование территории в городском округе Большой Камень общей площадью 900 гектаров, в которое уже входит проект “Промышленный парк “Большой Камень”. Также планируется развитие жилищного сектора и иные проекты развития территории в средней и долгосрочной перспективе. Еще включен запрос на план строительства инфраструктуры и план развития “умной” общественной инфраструктуры, план обеспечения базовыми и специализированными “умными” сервисами на основе спроса у местного населения и другие работы», – сообщил руководитель Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.

По его словам, в Республике Корея уже состоялся тендер на выбор подрядчика-консультанта, которым в результате выбрана южнокорейская государственная корпорация LH (Эл Эйч Корпорэйшн), занимающаяся развитием городов. Компания станет генеральным подрядчиком проекта и будет заниматься разработкой концепции в сотрудничестве с российским партнером.

Известно, что корейская компания готова начать работы по разработке концепции уже 1 июля и планирует их завершить до конца 2020 года. На разработку проектов-победителей организаторы конкурса направят около 600 тысяч долларов США.

Отдельно стоит отметить поддержку Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке и лично Генерального консула О Сунг Хвана, который подготовил обоснование значимости проекта для Приморья, в том числе в связи с развитием поблизости крупномасштабного судостроительного кластера, а также провел ознакомительную работу для Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, Министерства торговли, промышленности и энергетики и других заинтересованных ведомств.

«Хочу отметить, что именно благодаря участию в Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края мне стало известно о потребности Приморского края в таком проекте, как “умный город”», – сообщил генконсул.

Напомним, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. Новый российско-корейский проект предложено внести в повестку Восточного экономического форума, чтобы наглядно продемонстрировать результаты совместных достижений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.