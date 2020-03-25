Рыба будет дорожать

Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен

«В среднем сырье в стоимости продукции занимает 60-70%, стоимость труда не подорожала, налоги не изменились, поэтому не прямо пропорционально, а с некоторым коэффициентом, повышение цен может быть по всей рыбной продукции», - сказал исполнительный директор Рыбного союза Сергей ГУДКОВ. При этом подорожание импортной продукции более вероятно, чем российской, но цены в рублях могут дорожать на курс изменения валюты, добавил он, напомнив про опыт кризисных ситуаций 2008 и 2014 года.

Эксперт говорит, что традиционно больше 80% российского промысла привязано к мировым ценам, которые для внутреннего рынка номинируются в валюте и пересчитываются по текущему курсу. Между тем, фундаментальных факторов роста цен в целом на продовольствие в России на сегодня нет, кроме одного - нынешнего ажиотажного спроса.

«По данным коллег из ритейла, по отдельным позициям по рыбе спрос удвоился: но это растет не потребление, а перемещение с одного места хранения в другое место хранения. Но магазин со складом - это неограниченный объем хранения, а у каждого из нас дома, как правило, один холодильник очень ограниченного объема. Но потребители точно за этой продукцией какое-то время приходить не будут», - сказал г-н Гудков.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.