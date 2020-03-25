Рыбная отрасль Приморья уже подсчитывает финансовые потери

Запуск перерабатывающей инфраструктуры на родном берегу прикроет рыбаков от планетарной заразы

Российская рыбная отрасль продолжает терпеть убытки, связанные с пандемией коронавируса (COVID-19). По данным штаба минтаевой путины, только за последнюю неделю суда недоловили 10 тыс. тонн минтая. По данным на 10 марта, вылов составил 633,65 тыс. тонн, до 10 апреля предприятия должны добыть еще около 250-300 тысяч тонн.

Общий допустимый улов (ОДУ) на 2020 год для четырех подзон составляет 1,189 млн тонн. Из этой величины ОДУ до 10 апреля нужно выбрать 80%. Однако добыть такой объем будет сложно. Ведь уже через неделю промысел может остановиться из-за нехватки транспортов. Морозильные рефрижераторы, вышедшие из азиатских портов, обязаны отстоять 14 дней в карантине, и только потом получают разрешение от пограничников на перегруз. Это делают в рамках постановления о карантинных мерах, которое подписал главный государственный санитарный врач РФ Анна ПОПОВА. Главам регионов было поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавируса (COVID-19).

Для рыбаков - это введение временных ограничений схода на берег плавсостава судов в портах Китая, Южной Кореи и Японии; ограничение контактов экипажей при перегрузке продукции в море на период до 14 дней с момента выхода из китайских, корейских и японских портов; организация мероприятий по контролю здоровья членов экипажей.

Тогда считать мы начали потери…

Как рассказал газете «Золотой Рог» один из брокеров, занимающихся фрахтом транспортных судов, карантинные меры уже создали дефицит транспортов и сейчас ведут к убыткам рыбодобывающих компаний, которые вынуждены останавливать промысел и ждать перегруза продукции.

Между тем компании уже считают свои финансовые потери. По данным предприятий, в этом сезоне продажи безголового минтая осуществляются в пределах $1,2-1,4 тыс. за тонну. Это гораздо ниже запланированных показателей. При этом рыбодобывающие компании, производящие безголовый минтай и отгружающие его на китайский и корейский рынок, ждут очередного обрушения цен. Ведь еще не заработали на полную мощность китайские заводы по переработке рыбы и производству филе, а коронавирус добрался уже до Европы, которая является одним из традиционных потребителей китайского филе.

Однако пока переработать основные объемы в стране невозможно. Отечественная рыбопереработка только в стадии зарождения, но определенный прорыв есть.

Презентация программы строительства новых береговых заводов была на Восточном экономическом форуме. Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, представляя программу инвестиционных квот, доказывал рыбакам, что предложенный правительством механизм стимулирования инвестиций в строительство береговых заводов по производству филе - это не передел сырьевой базы, как утверждали рыбаки, а попытка государства создать новую компетенцию в отрасли, в лице сильной перерабатывающей инфраструктуры.

Теперь ясно, что курс правительства при всей критике со стороны бизнеса был правильным. Сами рыбаки признают, что реализация инвестиционных проектов частично позволяет нивелировать негативные последствия, связанные с распространением коронавируса.

Заводы оказались к месту

Прежде всего, строительство заводов позволило решить задачу по насыщению отечественного рынка качественной продукцией из филе белой рыбы. По информации на сайте Росрыболовства, шесть береговых комплексов уже построено на Дальнем Востоке. Заводы компаний «Курильский рыбак», «Камчаттралфлот», «Витязь-Авто» уже получили квоты, а они рассчитаны на выпуск не менее 100 тонн продукции в сутки Проекты, реализованные компаниями «Заря» и «Укинский лиман», ориентированы на разнорыбицу (кроме минтая) и могут выпускать от 15 тонн продукции в сутки.

Один из самых грандиозных проектов реализован в Приморье. Еще до начала минтаевой путины - 2020 ГК «Доброфлот» завершила строительство завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки.

«Мы развиваем отрасль, практически утерянную за последние тридцать лет, в промышленных масштабах - глубокую переработку рыбы на Дальнем Востоке, в непосредственной близости от зоны вылова. По нашему мнению, это именно та часть рыбхозяйственного комплекса страны, которая больше всего влияет на цену и качество рыбы на прилавках магазинов, - говорит глава «Доброфлота» Александр ЕФРЕМОВ. - Наша стратегия направлена на увеличение добавленной стоимости российского рыбного сырья. Глубокая переработка рыбы на Дальнем Востоке может стать одним из основных векторов развития российской рыбной отрасли на ближайшие годы. Этому способствует близость ресурса - все более востребованной во всем мире дикой рыбы, ограничение объемов вылова для сохранения ее запасов, необходимость выполнения государственных задач по расширению ассортимента и обеспечению населения России доступной рыбопродукцией, а также увеличению объемов экспорта сельхозпродукции. Поэтому вторым этапом компания планирует развивать традиционное для себя направление – производство рыбных консервов, но на этот раз ориентировав его на экспорт. Особенность такого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банкотары, выпуск которой освоили на собственной жестяно-баночной фабрике. Третий этап – производство пресервов, копченой и соленой рыбы».

«Доброфлот» вернулся к модели рыбопереработки, где основные процессы, общие для всех видов переработки, – единые (приемка и выгрузка с судов мороженой рыбы, ее хранение и дефростация, логистика готовой продукции), а технология, рецептура, разделка распределяются по разным специализированным производствам с привлечением одного трудового коллектива.

Не отстает от дальневосточников и северный бассейн. Два завода, построенных компанией «Русская треска» и Архангельским водорослевым комбинатом, нацелены на переработку трески и пикши.

В то же время, по мнению экспертов, новое производство позволит не только увеличить поставки высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок, но и нарастить экспортную выручку. «Развитие глубокой переработки на территории страны позволяет нам заместить сырьевой экспорт поставками на внешний рынок высококачественной продукции, что обеспечит рост поступлений в бюджет, - заявляет президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ.

Краб дополз до убытков

А вот у крабового бизнеса такого прорыва пока нет. Специализация на поставке живого краба и полный отказ от переработки откликнулись убытками. Еще зимой, когда проблема коронавируса была только в Китае, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) оценила потери крабового бизнеса. По предварительным оценкам, экспорт краба за первый квартал 2020 года может снизиться до 7–8 тыс. тонн, а выручка уменьшится больше чем в два раза, до $60-70 млн. В долгосрочной перспективе с учетом времени, необходимого для восстановления рынка, потери российских рыбаков могут превысить $150 млн.

Ситуация на промысле краба продолжает быть нестабильной. Из 100 тыс. тонн краба, разрешенного к добыче в этом году, около 20% должны были поступить на китайский рынок, остальные - на рынок Японии, Южной Кореи, и США. Но как только Китай перестал принимать свои объемы, цены обрушились в Южной Корее.

Как сообщают корейские СМИ, стоимость колючего краба, которая ранее составляла около 80 тыс. вон за кг (около 4,3 тыс. рублей), сейчас упала до 50–60 тысяч вон (2,7-3,1 тыс. рублей). Цены на камчатского краба упали почти на 30%, на краба-стригуна - почти на 20%.

Негативные прогнозы ВАРПЭ начали сбываться. Многие крабовые компании в феврале - марте были вынуждены остановить промысел. Однако время выбрать свои доли квот у компаний пока есть. Как рассказали в ассоциации добытчиков краба, основная крабовая путина стартует 10 апреля. Флот выйдет в море, но руководство компаний находится в напряжении, так как только несколько предприятий на дальневосточном бассейне имеют флот, способный выпускать продукцию в виде замороженных конечностей краба, которые являются и полуфабрикатом, и готовой к употреблению продукцией. Остальные компании имеют специализированный флот, предназначенный для работы на живом крабе.

Как будет развиваться ситуация на крабовом промысле, зависит от того, как азиатские страны отреагируют на распространение вируса, но уже ясно, что помочь им с переработкой сырья могли бы береговые заводы по переработке рыбы.

На фото: На фоне карантинных запретов суда вынуждены возвращаться в родные порты.

Фото из архива.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.