Приморский ювелирный бизнес меркнет на глазах

Нездоровый ажиотаж, вызванный искусственным завышением цен на украшения для иностранных туристов, остается в прошлом

Закрытие границ, связанное с распространением коронавируса, привело к уменьшению спроса на ювелирные украшения со стороны иностранных туристов в Приморье. Розничная торговля ювелирными изделиями во Владивостоке, ориентированная на иностранцев из стран АТР, очень сильно пострадала. В целом, как утверждают многие эксперты, экономическая нестабильность, высокие цены на золото и вспышка эпидемии в Китае являются главными проблемами для ювелирной индустрии.

Что происходит с ювелирным рынком сегодня на самом деле, газете «Золотой Рог» рассказала генеральный директор ООО «Минерал-1 (ювелирные магазины «Золотой Ажур») Надежда ТКАЧЕНКО.

- Надежда Геннадьевна, велика ли доля рынка ювелирных магазинов в Приморском крае, ориентированная на иностранных туристов?

- Доля рынка очень велика, и как раз по таким торговым сетям закрытие границ ударило с наибольшей силой. Нездоровый ажиотаж, связанный с искусственным завышением цен на ювелирные украшения для иностранных туристов, породил не приморский ритейл, а те сети, которые пришли на территорию Приморья, ожидая некоего «обогащения» за счет растущего туристического потока к нам из стран АТР. Они стали предлагать китайским переводчикам аж 60% откатов за покупку ювелирных изделий в их магазинах.

Я, как глава клуба «Российская ювелирная торговля» по Дальнему Востоку, не раз предупреждала «коллег» о последствиях такой торговли и настоятельно предлагала остановиться. В результате ситуация сложилась следующим образом: чтобы иметь возможность привлекать иностранных покупателей за счет систем отката, магазины были вынуждены повышать цену на золото на 350%, так как по другому такие бонусы и скидки давать невозможно - отпускная цена завода для всех ювелирных магазинов абсолютно одинакова. Получив отток местной клиентуры и одновременно столкнувшись сегодня с коронавирусом, который «закрыл» границы, думаю, что эти ювелирные магазины станут экономически нерентабельными уже летом текущего года. К сожалению, само по себе удорожание золота и других драгоценных металлов сделает их еще более дорогим предметом роскоши и для российских граждан.

«Золотой ажур» пока не пересматривал стоимость украшений в сторону увеличения, но, очевидно, что и нам придется отменить все бонусные и скидочные программы или резко повысить цены. Ориентируясь на поведение мировых фондовых рынков, уже на этой неделе мы будем принимать решение по пересмотру прежних цен.

- Каков, по вашему прогнозу, возможный процент закрытия ювелирного бизнеса в Приморье?

- Процент очень высокий, уже в феврале мы наблюдали как закрылся ювелирный магазин в единственном в России музее трепанга, расположенный во Владивостоке. И это только начало.

- Что конкретно происходит сейчас с ценой на «физическое» золото и серебро?

- За последние пять лет цена на «физическое» золото и серебро неуклонно растет. Запасы драгоценных металлов на планете исчерпываются и закончатся не более чем через 50 лет. До недавнего времени золото было самым дорогим металлом на земле, но буквально в сентябре 2019 года на первое место по цене вышел палладий, подорожавший сразу с 600 долларов за тройскую унцию до 3000 долларов. В январе этого года мы наблюдаем резкое повышение цены на родий, которой с 1000 долларов сделал скачок сразу до 8000 за тройскую унцию. И тенденция удорожания продолжается.

- Откуда завозятся драгметаллы и ювелирные украшения в Приморье?

- Не могу сказать за весь Приморский рынок, но магазины «Золотой Ажур» получают ювелирные украшения из золота, платины и серебра от российских заводов-производителей - Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Костромы, Красноярска.

- Как известно, золото – это выгодная форма инвестиций. Эксперты финансового рынка отмечают всплеск интереса к таким инструментам, как фьючерсы на золото, акции биржевых фондов и золотодобывающих компаний. Это также влияет на увеличение стоимости драгоценных металлов?

- На самом деле, ювелирный рынок очень сильно лихорадит. Причины - в высоком спросе на золотые резервы во всех странах мира, инвесторы начинают скупать золото и акции золотодобывающих компаний. Это стало новым толчком к росту цен на драгметаллы. Во всех странах мира цена на золото привязана к лондонскому фиксингу (метод ежедневного установления цены на золото, который применялся на Лондонском межбанковском рынке золота с 12 сентября 1919 года – Прим. автора), который стремительно подорожал.

Соответственно, цена золота и на рынке, и в банках при покупке стала резко возрастать. Это запустило цепную реакцию: ценовая политика производства ювелирки в России изменилась в сторону увеличения и потянула за собой розничную торговлю. Поставщики ювелирных украшений занялись переоценкой того золота, которое уже было поставлено в ювелирные магазины, и приняли решение сделать огромную наценку на вновь выпускаемые ювелирные украшения. Что касается Приморья, падение покупательской активности в том числе объясняется сезонным характером продаж. Мартовские праздники закончились, и наращивание оборотов мы ожидаем с мая месяца по середину октября - с наступлением поры свадеб и выпускных.

- Сейчас эксперты прогнозируют, что стоимость золота за тройскую унцию в текущем году побьет все рекорды, начиная с 2011 года. Так ли это? Расскажите подробнее.

- Котировки уже обновили максимумы с начала 2013 года, пробив вверх круглую отметку в 1600 долларов, и продолжают быстро расти, подбираясь к следующему важному рубежу в 1700 долларов. К концу 2020 года эксперты прогнозируют цену в 2000 долларов за тройскую унцию. Причины я объясняла выше: нестабильность «золотых» рынков, уменьшающиеся запасы золотых месторождений при все большем его потреблении в различных отраслях промышленности: золото, серебро, платина, палладий, рутений используются в космической индустрии, самолетостроении, судостроении, приборостроении и т.д. Из всего добытого золота только 50% идет на ювелирные украшения.

- Связан ли рост цен на золото с распространением коронавируса?

- Лично я считаю, что распространение коронавируса негативно отразилось на общем мировом экономическом укладе, но никак не на отдельно взятой «золотой» отрасли. Не стоит забывать, что экономика Китая сегодня является практически самой сильной на земном шаре. Когда, в связи с эпидемией, в КНР остановились практически все заводы и фабрики, это не могло не отразиться на других странах. В результате - мировой кризис и обрушение финансовых рынков. Золото же инвесторы как скупали, так и скупают с удовольствием.

Еще раз отмечу, что у российских инвесторов весьма популярными инструментами сегодня стали акции золотодобывающих компаний. Единственным положительным фактором в этой истории с коронавирусом стало то, что в связи с вынужденной остановкой работы предприятий Китая улучшилась экология целой страны. В интернете набирают популярность снимки из космоса, на которых четко видно - смог над «Большим братом» за последние пару месяцев практически рассеялся, и воздух очистился на 70%.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



