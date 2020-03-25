ДНС перешёл на плиты

Строительство завода по производству OSB-плит в Приморье вышло в три раза дороже, чем в Китае

Группа DNS, в последние годы активно проводящая диверсификацию бизнеса, завершила строительство в Спасске-Дальнем завода по производству OSB-плит (ориентированно-стружечная плита). Приморский завод станет пятым производителем подобной продукции в России: ориентированно-стружечные плиты в настоящее время выпускаются в Московской, Кировской, Курганской областях и Карелии. Пикантность ситуации в том, что строительство завода в Приморье по факту обошлось в три раза дороже, чем реализация подобного проекта в Китае.

«Сегодня знаменательный день, мы таки получили разрешение на ввод в эксплуатацию нашего завода OSB в Спасске-Дальнем! Поздравляю команду проекта, им пришлось нелегко, а впереди еще масса работы, так как теперь предстоит вывести завод на заданные темпы производства, отладить качество и т.д. Фактически работа только начинается», - сообщил директор и совладелец ООО «ДНС Групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ на прошлой неделе в Фейсбуке.

Проект реализует ООО «ДНС Лес» (Владивосток, входит в группу DNS), ставшее резидентом Свободного порта Владивосток. Предполагаемый объем производства - 60 тыс. кубических метров OSB-плит в год. Для производства ДСП, MDF и OSB плит необходимы горбыль, щепа, опилки и обрезки, то есть деловая древесина в качестве сырья не используется. «ДНС Лес» планирует поставлять готовую продукцию в два региона - Дальневосточный и Байкальский.

Досье "Золотого Рога": ООО «ДНС Лес» зарегистрировано в июне 2016 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «распиловка и строгание древесины». Учредителем компании выступает ООО «ДНС Групп». Гендиректор ООО «ДНС Лес» - Никита ТИМОХОДЦЕВ.

На первоначальном этапе инвестиции в проект оценивались в 500 млн рублей. По факту вышло значительно дороже. «Прежде всего, строительство такого завода у нас вышло примерно в 3 раза дороже, чем если бы мы запускали его в Китае, - отмечает г-н Алексеев. - Удвоение стоимости дало нормативное регулирование, которое рассчитано на что угодно, только не на стимулирование развития производства. Чтобы что-то построить у нас, нужно пройти кучу инстанций, и на каждой из них перезакладываются. Это нормы по пожарке, экологии и т.д. Скажем, у нас на заводе вырыты два бассейна 8-метровой глубины, стоят самые мощные на ДВ насосы, которые могут выплюнуть всю эту массу воды за считанные минуты. Везде по территории проложен соответствующий трубопровод и т.д. Нужно это? Наверное неплохо, но по мне так задача пожарной системы на таком объекте - не залить любое пламя, а быстро свалить людям и отсечь огонь».

Ровно два года назад глава DNS оптимистично заявлял, что первая продукция нового предприятия появится уже в конце 2018 года. По факту все сроки были сдвинуты на два года.

«А еще на треть увеличивает стоимость проекта долгий срок строительства. Когда производство не работает, оно жрет деньги. Как таковое строительство закончено уже год назад, далее идет бумажная стадия, которая требует бесчисленных итераций сдач и приемок. Ну и год добавляйте на предварительные экспертизы и общую неразвитость индустрии, - продолжает г-н Алексеев. - Но с окончанием строительства приключение только начинается. Дело в том, что условия работы предприятия содержат громадную неопределенность. Параллельно все эти 3 года мы пытались решить проблему сырьевой базы, и она вроде как есть, но определенности с ней нет никакой. За это время мы не смогли получить ни метра лесосеки, в Приморье вообще не проведено ни одного аукциона на лес. Когда мы начинали, говорилось: «Да вы инвестируйте хотя бы 250 миллионов в производство, и у вас будет приоритетный проект, проблем с сырьем не будет». Но потом сумма увеличилась до миллиарда, а теперь вроде как до трех. А кроме этого, за это время вводили пошлины, убирали пошлины, обещали убрать или изменить пошлины. Вводили лес ЕГАИС, переделывали, изменяли. Посадили несколько начальников лесного департамента, милиционеров и других связанных с лесом работников. И если вы меня спросите: «стало ли больше определенности в лесной отрасли за годы героического наведения порядка?», я скажу: Нисколько.

Советы самого известного на сегодня приморского бизнесмена чуть запоздали. Год назад австрийская Kronospan Holdings East Ltd. заявила о планах по строительству завода по производству древесных плит из отходов лесозаготовки в Приморском крае. Инвестор выбирал участок для размещения производства, который должен быть в 100-200 км от участков лесозаготовки, железнодорожных линий и портов. В качестве наиболее подходящих с точки зрения логистики вариантов ООО «Кроношпан» (российская структура группы) рассматривала ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». Прошел почти год, но этот проект так и остался на бумаге. Как и сотни ему подобных, учтенных чиновниками, но так и не сдвинувшихся с реальной точки.

«Если бы можно было перенестись на 4 года назад и дать себе совет, я бы сказал: «не лезь в это, купи лучше на этот миллиард облигаций Сбербанка или тупо $ на депозит. Но мы (DNS – Прим. автора) верим в будущее Приморья, его развитие и, несмотря ни на что, будем развивать производство и реализовывать новые проекты», - подытожил г-н Алексеев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



