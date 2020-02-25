Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Битва за ВНХК продолжается
В прошлом году драматичная история развернулась вокруг нефтехимического проекта ВНХК. В мае стало известно, что он исключен из бизнес-плана «Роснефти» из-за нерентабельности в текущих налоговых условиях, а именно - из-за налогового маневра в нефтяной отрасли, который продолжился с 2019 года.
Проект действительно обещает быть масштабным: он должен разместиться в Приморском крае, в рамках первой очереди планировалось построить НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая очередь - это нефтехимический комплекс мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. В 2016 году «Роснефть» заявила, что для реализации ВНХК будет создано СП с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina). Но уже в 2017 году «Роснефть» заявила, что «продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором». Летом прошлого года стало известно, что возможность участия в дальневосточных нефтехимических проектах «Роснефти» на Дальнем Востоке изучает нефтехимическая компания Саудовской Аравии Sabic.
Чиновники будто бы сразу бросились спасать ВНХК, но дальше разговоров дело не продвинулось. Первым отреагировал Минфин: ведомство заявило, что налоговый маневр не мог стать препятствием для реализации проекта и, наоборот, улучшал экономические показатели реализации первой очереди ВНХК. Как сообщал «Интерфакс» буквально на следующий день после заявления Минфина, «Роснефть» объявила, что готова с партнерами вернуться к реализации проекта «при привлекательных и стабильных налоговых и регуляторных условиях». Компания намеревалась продолжить диалог «с органами исполнительной власти, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта».
Глава Минэнерго Александр НОВАК сообщал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов. «Мы всегда поддерживали развитие нефтехимии на Дальнем Востоке, проект коммерческий, он должен быть окупаемым», - говорил министр. ВНХК поддержал и вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, заявивший, что доверяет расчетам «Роснефти», которые свидетельствуют о нерентабельности проекта при текущих налоговых условиях, и призвал Минфин смягчить позицию.
Новости партнеров
Новости тематики
- Битва за ВНХК продолжается
- Продается гараж с видом на море
- Неподъемные сотки
- Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
- В Приморье построят первый промышленный парк
- Квадратом по точкам
- Приморье попало в список отстающих по двум объектам
- В Приморье застройщик долгостроя признан банкротом
- В Приморье проектируют 29 новых мостов
- Подножка для строителей
Новости раздела
- Битва за ВНХК продолжается
- ПАО "ДЭК" вышло в новые регионы
- Бизнес-Премия Приморского края достанется лучшим
- Жить в Приморье стало лучше. Жить стало…
- Ошибочка вышла: В Приморье в 62 тысячи "мусорных" квитанций внесли поправки
- Госкорпорация "Росатом" проведет роуд-шоу на одном из ведущих предприятий
- Во Владивостоке открывается фестиваль "Сделано в Приморье"
- Из Владивостока в Москву с повышенным комфортом - кофемашины, сейфы, USB
- Малому бизнесу сделали обрезание
- Продается гараж с видом на море
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дальний Восток: Гостям предлагают лучшее
- Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья
- Продается гараж с видом на море
- Двухпроцентный барьер
- Дальнему Востоку приделают крылья
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Росреестр наказал бизнесменку из Уссурийска
- Евгений Корж: Игрушка "Куби Дуби" будет в каждом доме, где есть ребенок
- В Приморье вновь выращивают бройлеров
- Пылеуловители миллиардов