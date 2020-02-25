Битва за ВНХК продолжается

В прошлом году драматичная история развернулась вокруг нефтехимического проекта ВНХК. В мае стало известно, что он исключен из бизнес-плана «Роснефти» из-за нерентабельности в текущих налоговых условиях, а именно - из-за налогового маневра в нефтяной отрасли, который продолжился с 2019 года.

Проект действительно обещает быть масштабным: он должен разместиться в Приморском крае, в рамках первой очереди планировалось построить НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая очередь - это нефтехимический комплекс мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. В 2016 году «Роснефть» заявила, что для реализации ВНХК будет создано СП с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina). Но уже в 2017 году «Роснефть» заявила, что «продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором». Летом прошлого года стало известно, что возможность участия в дальневосточных нефтехимических проектах «Роснефти» на Дальнем Востоке изучает нефтехимическая компания Саудовской Аравии Sabic.

Чиновники будто бы сразу бросились спасать ВНХК, но дальше разговоров дело не продвинулось. Первым отреагировал Минфин: ведомство заявило, что налоговый маневр не мог стать препятствием для реализации проекта и, наоборот, улучшал экономические показатели реализации первой очереди ВНХК. Как сообщал «Интерфакс» буквально на следующий день после заявления Минфина, «Роснефть» объявила, что готова с партнерами вернуться к реализации проекта «при привлекательных и стабильных налоговых и регуляторных условиях». Компания намеревалась продолжить диалог «с органами исполнительной власти, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта».

Глава Минэнерго Александр НОВАК сообщал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов. «Мы всегда поддерживали развитие нефтехимии на Дальнем Востоке, проект коммерческий, он должен быть окупаемым», - говорил министр. ВНХК поддержал и вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, заявивший, что доверяет расчетам «Роснефти», которые свидетельствуют о нерентабельности проекта при текущих налоговых условиях, и призвал Минфин смягчить позицию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.