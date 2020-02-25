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Бизнес-Премия Приморского края достанется лучшим

25 Февраля 2020, 13:50 | Приморье

Жителям края и экспертному совету предстоит выбрать наиболее успешных представителей регионального бизнеса в номинациях «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес».

Основанием для включения компаний в шорт-листы, которые будут представлены для голосования, являются показатели эффективности компании: рост объема производства, валовой выручки и прибыли от продаж к предыдущему году, отсутствие просроченной задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья, внедрение инноваций и прогрессивных технологий. Конкурс определяет наиболее эффективных менеджеров Приморского края, способных взять на себя ответственность за результаты работы трудовых коллективов.

 Подать заявку компании могут по e-mail: [email protected]., форма заявки доступна по ссылке. Все предложения по участию в конкурсе и его проведению можно обсудить с организаторами по тел.: +7 (423) 245-0394, 245-0485.

Списки претендентов на победу по номинациям конкурса будут опубликованы 17 марта в газете «Золотой Рог» и на сайте www.dv-rating.ru. В открытом голосовании через Интернет и с помощью опубликованных в газете бюллетеней участвовать могут все приморцы. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников.

Краевой конкурс для крупного и среднего бизнеса учрежден правительством Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог» в 2004 году. Его цель выявление и общественное признание заслуг перед жителями Приморского края наиболее ярких представителей регионального бизнеса, формирование положительного образа предпринимателя в обществе,  содействие развитию благоприятного делового климата и цивилизованной конкурентной среды на территории региона.

Бизнес-Премия Приморского края за пятнадцать лет существования стала значимым деловым событием, своеобразным общественным аудитом финансовых показателей приморских предприятий за минувший год, оценивающим их вклад в социально-экономическое развитие нашего края.

Участие в конкурсе является эффективным способом имиджевого продвижения компании, ее позиционирования в качестве значимого экономического субъекта, открытого и лояльного к жителям Приморского края. По Положению компания может в течение года использовать Знак Бизнес-Премии в рекламе своей продукции и услуг в течение года.

В этом году Партнером Бизнес-Премии выступил Банк «Приморье», генеральным спонсором – АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». Поддержку мероприятию оказывают Центр «Мой Бизнес».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: бизнес-премия  приморский край 



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