ПАО "ДЭК" вышло в новые регионы

Исполнительный директор ПАО «ДЭК» Александр Юров:

Став крупнейшей в отрасли, наша компания оставляет за

собой цель - быть лидерами и в качестве обслуживания

Исчезновение бумажных квитанций, перевод всех в «одно окно», развитие сети электрозаправок – о планах работы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») газете «Золотой Рог» рассказал его исполнительный директор Александр ЮРОВ.

По итогам 2019 года ДЭК обеспечила хороший результат, это явилось следствием реализации программ повышения операционной эффективности за счет реализации целого ряда мероприятий, как в рамках основной деятельности, так и за счет активного развития различных видов услуг. Такие, как прием функций сбыта энергии, оказание комплексных услуг по ведению расчетов ресурсоснабжающей организации (РСО), региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), Фонду капитального ремонта, управляющая компания (далее – УК) на базе Единых расчетных центров, а также за счет мероприятий в рамках утвержденных программ повышения эффективности, оптимизации основных бизнес-процессов.

Все это позволило компании в ушедшем году выйти на чистую прибыль, превышающую на 40% установленные плановые показатели (без учета переоценки финансовых вложений).

- Александр Николаевич, сейчас много внимания уделено эффективности дальневосточных компаний и активов «РусГидро» на Дальнем Востоке. ДЭК оправдывает экономические ожидания?

- Используя наш большой опыт взаимодействия с клиентами, – компании удалось повысить платежную дисциплину. Увеличение уровня оплаты отпущенной электроэнергии позволило оптимизировать кредитный портфель (практически на 28% от уровня 2018 года) и стоимость его обслуживания соответственно. По итогам 2019 года ПАО «ДЭК» обеспечены расчеты со всеми контрагентами Общества в соответствии с условиями заключенных договоров, выполнены обязательства на оптовом рынке.

- Сегодня компания расширила зону своей деятельности с четырех до семи регионов, причем за каких-то пару лет. Не сулит ли это жителям увеличения стоимости услуг - один монополист, за сколько хочу - за столько продаю?

- Да, действительно, ПАО «ДЭК» является Гарантирующим поставщиком на территориях четырех субъектов РФ: Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, ЕАО, а с приемом функций сбыта энергии в рамках заключенных агентских договоров с АО «ДГК», ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Якутскэнерго» по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия), ПАО

«Камчатскэнерго» география деятельности ПАО «ДЭК» расширилась с четырех до семи субъектов РФ.

Расширение зоны деятельности ПАО «ДЭК» обусловлено стратегией развития материнской копании ПАО «РусГидро» в части повышения эффективности и унификации видов деятельности.

Сбытовая деятельность – основное профильное направление нашей компании. За длительную историю работы ПАО «ДЭК» нами наработан большой опыт в данной сфере, понимание основных бизнес-процессов, методологии сбытовой деятельности, а сейчас уже и требований Стандартов обслуживания клиентов – то, чему еще несколько лет назад не уделялось должного внимания. Вместе с тем, прием функций сбыта на новых территориях, безусловно, - очень важный и ответственный шаг для нашей компании. От уровня сборов за поставленные ресурсы зависит возможность обеспечить необходимые расчеты за топливо, ремонты, по заработной плате и налогам.

Без постоянной работы по сбору денег с конечных потребителей невозможна реализация масштабных инвестиционных программ нашими коллегами – АО «ДГК», ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Камчатскэнерго». Кроме того, перед нами стояла задача не просто обеспечить существующий на каждой конкретной территории функционал сбытовых подразделений и уровень расчетов, но и реализовать единые подходы ПАО «РусГидро» в качестве обслуживания.

Важно отметить, что стоимость услуг ПАО «ДЭК» по заключенным агентским договорам не превышает уровень собственных затрат, утвержденных региональным органом власти до передачи функций, а по большей части договоров снижена в первый же год принятия функций. ДЭК реализует свою деятельность исключительно в рамках утверждаемых тарифов на территориях нашего присутствия. И исполняет все взятые на себя договорные обязательства.

- По тому, как чувствует себя рынок электроэнергии, можно судить в целом о развитии регионов. Чем больше спрос на электроэнергию, тем выше потенциал. Как вы оцениваете в этом плане «самочувствие регионов»? Повлияет ли приход ДЭК на новые территории на макроэкономические показатели?

- Безусловно, большая энергетика не живет в отрыве от экономического развития страны. Спрос на энергорынке – понятие субъективное, к примеру, в 2019 году он был ниже на 1,3%, чем в 2018 году. Но это в большей степени продиктовано высокими температурами в течение года. А вот хорошим примером может служить уровень оплаты, ведь платежная дисциплина напрямую связана с качеством жизни, уровень оплаты по Обществу составил 99,4%.

Любые, даже самые незначительные на первый взгляд, изменения в нашей отрасли будут влиять, так или иначе, на жизнь дальневосточников. Развитая инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства является одним из важных критериев инвестиционной привлекательности, а также оценкой уровня жизни регионов. ПАО «ДЭК» активно реализует программы по повышению качества обслуживания наших клиентов и клиентов других РСО в рамках заключенных агентских договоров путем открытия высокотехнологичных офисов очного обслуживания потребителей, создания и развития интерактивных способов работы с клиентами, развития биллинговых комплексов и т.д. Компания должна стать неким мостом, который предоставит возможность в режиме «одного окна» комфортно и быстро решить все вопросы, касающиеся сферы ЖКХ – начиная от присоединения к электрическим сетям, получения договоров, оплаты, до решения вопросов в одном удобном офисе или через Интернет.

- ДЭК сейчас открывает центры, куда можно обращаться по всем вопросам - программа «единого окна». Идея красивая, но как с реализацией?

- Помимо экономической эффективности, прием функций сбыта ПАО «ДЭК» на новых территориях, как уже было сказано выше, дает возможность улучшать клиентское обслуживание потребителей электроэнергии и иных коммунальных ресурсов за счет обновления офисов обслуживания, реализации единых стандартов работы с клиентами, внедрения более современных и технологичных способов обслуживания (интерактивные сервисы, инфоматы, виртуальные консультанты, электронные очереди и т.д.), что становится все более актуальным с учетом предстоящего лицензирования энергосбытовой деятельности. Это инвестиции, которые делают «РусГидро» в экономику региона.

Собственно говоря, идея реализуется ровно в том направлении, как и задумывалась. Услуги «единого окна» у нас оказываются в Единых расчетно-информационных центрах, открытых уже в девяти городах Дальнего Востока. В следующем году запустим еще четыре. Стоит отметить, что этот проект реализуется в рамках единой Программы «РусГидро», поэтому говорить о том, что задумка может «не получиться», не приходится. Свою эффективность проект доказал уже в нескольких энергосбытовых компаниях страны. Проект предполагает оплату всех услуг по единой квитанции. ДЭК выступает в роли агента для ресурсоснабжающих, управляющих компаний и предприятий ЖКХ, выставляя квитанции населению и собирая платежи. Эта система позволяет компаниям сэкономить на операционных расходах, а также, за счет включения своих услуг в единый платежный документ, - увеличить процент сбора денежных средств.

Вот уже третий год в Амурской области ЕРИЦ показывает свою эффективность - уровень оплат за услуги, включенные в единый документ, достиг 94%. До того, как ПАО «ДЭК» взяло на себя функции по сбору платежей в интересах местных коммунальных предприятий, сбор составлял не более 70%. Еще большую эффективность проект показал в г. Холмске Сахалинской области. За год работы уровень оплат приблизился к 100%.

Здесь согласие всех сторон – от краевых властей и муниципалитетов до предприятий-контрагентов – крайне важно. Например, Александр КОЗЛОВ, на тот момент губернатор Амурской области, и несколько предприятий ЖКХ и управляющих компаний активно поддержали нас, поэтому есть большой успех, все стороны довольны.

- Получается, с увеличением зоны обслуживания, компания расширила и спектр услуг, все это опять-таки, за очень короткие сроки. Но переходный период в любой отрасли – вещь тяжелая, и в погоне за количеством порой страдает качество.

- Конечно, есть и внутренние проблемы, которые замедляют процесс. Например, очень остро стоит вопрос интеллектуальных технологий и расчетной базы. По сути, наша компания – это огромный центр по хранению и обработке колоссального количества расчетных данных. И если еще три года назад мы считали только электрическую энергию, то сегодня мы приняли от АО «ДГК» функции расчетов за тепло и горячую воду, а также функции расчетов от управляющих компаний, операторов по вывозу бытовых отходов и т.д. Сегодня количество услуг достигло восемнадцати. То есть колоссальные объемы из нескольких расчетных баз нам нужно объединить в одну.

Пока, в этой части, мы находимся в стадии работы, и нашим специалистам приходится вести расчеты сразу в нескольких расчетных комплексах, – а это нагрузка и на персонал, и невозможность пока внедрения единого личного кабинета на всех наших территориях. Но мы к этому идем, и думаю, к концу года вопрос объединения баз решим. Все наши клиенты смогут работать по всем нашим услугам в одном личном кабинете, управлять своими данными и передавать показания как по теплу, так и по электрике в одном месте. И вообще – те ошибки, которые могут случаться при формировании платежек из-за необходимости вести расчеты сразу в нескольких базах, будут исключены. Кроме того, в планах на текущий год – создание единого колл-центра для всех территорий.

- Расскажите подробнее о программе электрозаправочных станций (ЭЗС). Это действительно долгосрочный проект?

- Конечно. С помощью ПАО «РусГидро» прорабатывается детальная программа по беспрепятственному передвижению владельцев электрокаров по всему Дальнему Востоку. Востребованность существующих 10 ЭЗС «РусГидро» в Приморском крае и г. Благовещенске, а также отзывы и предложения по новым местам размещения ЭЗС владельцев электромобилей подтверждают высокий спрос на оказываемую группой «РусГидро» услугу. Суммарно на ДФО приходится более 2 тыс. зарегистрированных электромобилей, и их количество неуклонно растет, особенно в связи с ростом цен на бензин и дизельное топливо. Наличие зарядной инфраструктуры является дополнительным стимулом перехода на электрокары.

Программа на данном этапе рассчитана до 2022 года. Первый этап нами уже реализуется – в настоящее время ведется эксплуатация ЭЗС производителей, которые были установлены в 2019 году, в ближайшее время планируется открытие еще 10 ЭЗС в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях до конца 3 квартала 2020 года. Завершением второго этапа станет развитие сети в ключевых городах и транспортных артериях регионов, ориентировочно еще на 30 ЭЗС до конца 2020 года.

В планах - соединение трех регионов проекта для возможности межрегиональных поездок на электромобилях, а также пилотные ЭЗС в Камчатском крае и Сахалинской области.

- Какие задачи перед вами и компанией ставятся на ближайшую перспективу?

- Наверное, правильнее сказать, что наши планы – это продолжение работы в направлении повышения качества обслуживания. Мы будем наращивать количество сервисов для наших клиентов, чтобы было более удобно, и более доступны наши услуги. Доводить до логического завершения процессы расчетов, внедрим единую платформу для обслуживания частных клиентов – сейчас Личный кабинет разделен условно на тепло, электрику и дополнительные услуги. Летом планируется внедрение Личного кабинета для юридических лиц, что позволит нашим корпоративным клиентам обмениваться с нами данными о расходах, подавать заявки, получать отчетные документы без необходимости посещать офисы.

Отдельным этапом станет перевод всех наших частных клиентов на электронные квитанции. В планах компании - максимально отказаться от доставки бумажных счетов и оставить эту услугу только для отдельных категорий граждан. Сейчас любой клиент может оформить подписку на электронную квитанцию и отказаться от доставки бумажной – на сайте компании или оставив заявку в офисе.

Безусловно, мы продолжим расширять нашу сеть ЕРИЦ – в следующем году новые офисы появятся в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Тынде. Опять-таки, впереди - глобальный проект по развитию ЭЗС.

Досье газеты «Золотой Рог»

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Нерюнгринского района республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.