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МегаФон провел первый 5G-видеозвонок за Уралом и испытал беспилотный грузовик
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности.
Сотрудничество МегаФона и холдинга «СДС-Уголь» продолжается несколько лет. Базовые станции МегаФона уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий ХК «СДС-Уголь»: АО «Черниговец», ООО «Шахтоуправление «Майское», АО «Салек» и ООО «Шахта Листвяжная». Надежная связь необходима для бесперебойной работы специалистов и горного оборудования.
МегаФон обеспечивает инфраструктуру передачи данных для более чем 2 тысяч IoT-модулей, установленных на горно-транспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Вместе с автоматической системой диспетчеризации датчики отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы.
Шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком. Автомобиль КАМАЗ передвигается по промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. Движение транспорта по территории предприятия обеспечила базовая станция МегаФона.
По итогам запуска состоялся телемост между Кемеровской областью и Москвой – видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная». Звонок был совершен с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X. Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в ходе видеозвонка выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать угледобывающую отрасль еще более эффективной и безопасной.
«Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», - отметил Геворк Вермишян.
«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя, позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. В рамках национального проекта «Экология» и реализации концепции «Чистый Уголь = Зелёный Кузбасс» применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу», - отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
«Губернатор Кузбасса поставил задачу по цифровизации региона – в том числе, и угольной отрасли. Сегодняшнее событие на «Листвяжной» – важнейший шаг на пути достижения этой цели. Хочу поблагодарить компанию «МегаФон» за инновации и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество», - сказал замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
Досье газеты "Золотой Рог"
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.
СДС-Уголь - отраслевой холдинг компании «Сибирский Деловой Союз» - одного из крупнейших многоотраслевых холдингов России. В зону ответственности компании входят три разреза, две шахты, три обогатительные фабрики, проектный институт и ряд сервисных предприятий с общей численностью работающих – более 8 000 человек. ХК «СДС-Уголь» обладает одними из крупнейших в Кузбассе балансовыми запасами угля коксующихся и энергетических марок – более 2 млрд тонн. За тринадцать лет компания стала одним из лидеров по объемам добычи угля в России и многие годы прочно удерживает свои позиции в списке крупнейших российских экспортеров угольной продукции.
Huawei - поставщик инновационной инфраструктуры и решений, лидер в сфере 5G – 35 операторов по всему миру построили свои коммерческие сети с использованием оборудования Huawei. Для видеозвонка на шахте «Листвяжная» была использована базовая станция на новейшей платформе 5000-серии с высоким уровнем энергоэффективности. Радиооборудование представлено активной антенной системой HAAU5213, которая поддерживает режим работы Hybrid Beamforming. Это позволяет обеспечивать более высокий уровень качества соединения для абонента, высокую скорость передачи данных, низкую задержку сигнала.
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