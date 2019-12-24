Сила мастерства

Профессионализм работников АО ДРСК отмечен наградой престижного конкурса серии WorldSkills

День энергетика, отмечавшийся в минувшее воскресенье, для филиала «Приморские электрически сети» АО «Дальневосточная распределительная компания» стал поводом вспомнить об основных достижениях уходящего года. Одним из таких достижений стал успех сотрудников филиала на проходившем в Екатеринбурге чемпионате сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech-2019» по компетенции «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Специалисты ДРСК впервые принимали участие в подобных соревнованиях, которые собирают лучших специалистов высокотехнологичных российских предприятий с 2014 года. Команда филиала «Приморские электрически сети» завоевала право представлять энергетиков Дальнего Востока на чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2019» по итогам отборочного тестирования. К слову, соревнования 2019 года по количеству участников стали самими крупными за все время проведения чемпионата.





Из Приморья на Урал отправились три специалиста филиала: ведущий инженер-программист службы информационных технологий Иван КУЧЕРЕНКО, инженер группы эксплуатации, учета АИИС КУЭ Партизанского РРЭС Иван ГЛАДКИХ, начальник службы учета и контроля качества электроэнергии Алексей КУДАКАЕВ в качестве эксперта. За неделю до старта соревнований Иван Кучеренко и Иван Гладких прошли обучение в Ростове-на-Дону на базе межрегионального корпоративного учебного центра «Энергетик». Алексей Кудакаев получил необходимую аккредитацию, участвовал в обсуждении вопросов доработки конкурсного задания, а также критериев оценки по своей компетенции.

В рамках чемпионата «WorldSkills Hi-Tech-2019» шесть команд из разных регионов России получили конкурсное задание – создать интеллектуальную систему учета электроэнергии. Команды выполнили семь модулей задания: «Проверка расчетных приборов учета потребителей. Поиск неисправностей» (модуль A); «Составление отчета о предпроектном обследовании объектов учета электроэнергии» (модуль В); «Проверка рабочей документации для системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных» (модуль С); «Монтаж шкафа технического учета с устройства собора и передачи данных» (модуль D1) и «Замена расчетных приборов учета потребителей» (модуль D2); «Пусконаладочные работы шкафа технического учета и УСПД, интеграция приборов учета потребителей в интеллектуальную систему учета» (модуль E); «Определение показателей надежности и качества электроснабжения» (модуль F); «Восстановление удаленного сбора данных интеллектуальной системы учета электроэнергии» (модуль G).

На выполнение модулей A-F отводилось по два часа, а на непосредственное выполнение модуля G – один час, после чего в течение часа автоматически формировалась база данных программным комплексом «Пирамида-сети». От участников соревнований требовалась большая концентрация внимания и сил. За каждый модуль выставлялись баллы в соответствии с критериями оценок. Ведомости оценок, которые выставлялись команде по каждому модулю, подписывали эксперты. Затем эти данные вносились в CIS (информационная система чемпионата). По итогам выполнения конкурсного задания команда приморского филиала АО ДРСК заняла почетное третье место.





Алексей Кудакаев, начальник службы учета и контроля качества электроэнергии филиала «Приморские электрические сети»:

- Команда ДРСК выступала на чемпионате Worldskills в первый раз, поэтому это было знакомство с данным форматом конкурса. За время участия в соревнованиях командой филиала получен большой опыт проведения монтажных и пусконаладочных работ систем учета электроэнергии, настройки системы учета. Это позволит на более высоком уровне осуществлять контроль за выполнением работ подрядной организацией. Также участниками был получен навык выявления «заряженных» приборов учета с помощью неодиомового магнита и оценки собственного потребления электросчетчика.





Иван Кучеренко, ведущий инженер-программист службы информационных технологий сектора администрирования автоматизированных технологических процессов:

- Профессиональные соревнования дают не только возможность выявить лучшего в какой-либо компетенции, но и, в первую очередь, обрести единых по духу тебе людей, а возможно даже и друзей. К такому типу соревнований я бы отнес и WorldSkills. Лично для себя узнал много нового в разрезе инструментальной проверки приборов учета, монтажа и ГОСТов, которыми следует руководствоваться при составлении проектов и схем.





Иван Гладких, инженер группы эксплуатации, учета АИИС КУЭ Партизанского РРЭС:

- Участие в таких соревнованиях – это новый опыт для меня. Перед соревнованиями мы проходили обучение, где нам дали только общие направления. Многие команды уже были участниками таких соревнований. Нам же приходилось во всем разбираться на ходу, но тем и ценнее для нас этот опыт. Мы до конца не знали результаты соревнований, поэтому на закрытии чемпионата были удивлены, когда назвали наши фамилии для вручения награды за третье место.