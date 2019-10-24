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В Приморье открыли шестой центр "Мой бизнес"
24 Октября 2019, 13:40 | Приморье
Центр «Мой бизнес» на одной площадке объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края
Представительство краевого центра «Мой бизнес» открылось в Лесозаводске по адресу: улица Пушкинская, 36, в среду, 23 октября. Теперь местные предприниматели в режиме «одного окна» могут узнать обо всех государственных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку на их получение.
Генеральный директор краевого центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров отметил, что в новом центре уже ждут предпр инимателей, к каждому будет обеспечен индивидуальный подход в подборе мер поддержки с учетом специфики бизнеса и задач по его развитию: от бесплатных семинаров и тренингов до льготных займов, помощи в модернизации производства и продвижении продукции на экспорт.
«Мы работаем в рамках национального проекта “МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. Наша задача – сделать так, чтобы получать государственную поддержку малому бизнесу было удобно и просто. Теперь жители Лесозаводска и близлежащих районов могут это сделать в местном представительстве центра “Мой бизнес”. Мы ждем как состоявшихся предпринимателей, так и тех, кто только задумался об открытии своего дела», – подчеркнул Евгений Никифоров.
По словам главы администрации Лесозаводского городского округа Сергея Михайлова, сегодня на территории муниципалитета зарегистрировано 1335 субъектов малого и среднего предпринимательства: 1032 – индивидуальные предприниматели, 322 – малых и пять средних предприятий. Они обеспечивают работой больше 4,5 тысячи человек.
«Доля МСП в экономике нашего округа велика – 63%. Наиболее востребованные сферы деятельности – это торговля и точки общественного питания. Именно предпринимательская активность является одним из важнейших факторов экономического и социального развития Лесозаводска, так как малый бизнес позволяет создать дополнительные рабочие места, обеспечить занятость населения и рост производства», – сказал Сергей Михайлов.
Центр «Мой бизнес» на одной площадке объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края. Здесь можно бесплатно получить развернутые консультации квалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, узкоспециализированных экспертов, которых индивидуальный предприниматель или небольшая компания не всегда может содержать в штате. На базе центра проводятся бесплатные семинары и мастер-классы на различные темы – от нюансов бухгалтерского учета до тайм-менеджмента, которые ничем не уступают дорогостоящим бизнес-тренингам.
Компаниям-экспортерам в центре «Мой бизнес» помогут подготовить продукцию в соответствии с международными стандартами, презентовать ее на крупнейших международных выставках, начать поиск потенциальных иностранных оптовых покупателей через электронные торговые B2B-площадки. Производственным предприятиям окажут поддержку в разработке и внедрении программ модернизации, которые помогут сократить издержки и нарастить объемы выпускаемой продукции.
Особое внимание уделяется финансовой поддержке. Предприниматели могут оформить поручительство по банковским кредитам Гарантийного фонда или получить льготный займ до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса в Микрокредитной компании Приморского края по льготной ставке от 7% годовых.
«Мы заинтересованы не только в развитии действующих предприятий, но и в открытии новых. Поэтому специально для тех, кто делает первые шаги в бизнесе разработан займ “Старт”, по которому в Микрокредитной компании Приморского края можно получить до 1 миллиона рублей. При этом обратиться можно, если с момента регистрации компании или ИП прошел всего месяц», – уточнил Евгений Никифоров.
Центр в Лесозаводске – шестой по счету в Приморье. В настоящее время главный офис центра «Мой бизнес» работает во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7. Представительства открыты в муниципалитетах: Уссурийск (Тимирязева, 29), Арсеньев (Ломоносова, 24), Находка (Школьная, 4), Дальнегорск (Сухановская, 1) и теперь Лесозаводск (Пушкинская, 36)
Узнать обо всех действующих мерах поддержки бизнеса, зарегистрироваться на семинары и тренинги, получить консультации также можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.
Фото – Ксения Обухова (пресс-служба Администрации Лесозаводского ГО)
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Теги: Мой бизнес
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