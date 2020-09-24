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Незаконную торговлю зачищают с улиц Владивостока

24 Сентября 2020, 18:20 | Приморье

К административной ответственности предприимчивых граждан привлекли сразу по двум статьям

Шесть протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении предприимчивых горожан, развернувших незаконную торговлю в Первореченском районе Владивостока. Таковы итоги лишь одного рейда, который прошел в рамках большой работы по выявлению и пресечению незаконной деятельности на территории города.

Как уточнили специалисты административно-территориального управления (АТУ) Перворченского района, в этот раз места  незаконной торговли были выявлены и ликвидированы по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 60-64, Тухачевского, 52-53 и Ульяновская, 4.

«К административной ответственности предприимчивых граждан привлекли сразу по двум статьям – за осуществление торговой деятельности на территории общего пользования вне торговых объектов и нарушение норм и правил в сфере благоустройства. Всем нарушителям предстоит выплатить штрафы, размер которых будет установлен на заседании административной комиссии», – рассказали специалисты АТУ Первореченского района.

Напомним, что представители районных административно-территориальных управлений совместно с полицией и другими органами регулярно проводят рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства города. Штрафы могут быть назначены за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Фото – АТУ Первореченского района

 

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Теги: владивосток  штрафы  торговля 



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