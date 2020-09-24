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Акция по бесплатной сдаче шин во Владивостоке продлена до конца сентября

24 Сентября 2020, 14:35 | Приморье

Сдать старые автомобильные покрышки на вторичную переработку жители Владивостока могут до конца сентября. Приём будет продолжен на базе компании «1000 размеров», расположенной на улице Сахалинской, 4.

«Благодаря активному участию неравнодушных горожан, которые привозят шины на переработку, было принято решение о продлении акции до конца сентября», – отметили организаторы.

Согласно условиями, каждый желающий может бесплатно сдать на утилизацию четыре старые автопокрышки. Они должны быть не жжёные, не крашенные, без дисков, на колёсах ни снаружи, ни внутри не должно быть мусора и грунта. Из колёс специализированная компания сделает резиновую крошку, которую используют для изготовления безопасных покрытий для различного рода площадок.

Напомним, что организаторами акции выступают администрация Владивостока, компании «1000 размеров» и «ЭкоСтар Технолоджи» при активной поддержке компаний «СтальГрад», «ТИС-Лоджистик» и «Восточный плюс». Кроме того, огромное желание поучаствовать в таком важном и нужном для города деле выразили компания «Йокохама Рус» (Yokohama Russia LLC).

«Это уже вторая подобная в 2020 году акция. Первая прошла в конце июля, тогда на вторичную переработку отправилось более четырёх тысяч шин», – рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Отметим, брошенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При сжигании шин в атмосферу выделяется большое количество токсичных веществ, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, почти половина из них - канцерогенные соединения. В связи с этим горожан просят не загрязнять природу, а сдавать старые шины на переработку.

Фото – Евгений Кулешов

 

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Теги: шины  экология  переработка 



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