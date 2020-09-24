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Транспортную карту Владивостока теперь можно приобрести в 100 киосках печати и Интернете
24 Сентября 2020, 12:40 | Приморье
Как пополнить карту, где купить, в чем ее преимущества – на эти и другие вопросы отвечает директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова.
Единую транспортную карту Владивостока сегодня можно приобрести более чем в ста точках продажи, а также в Интернете. Она дает возможность рассчитаться за проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере.
В чем суть и преимущества Единой транспортной карты?
С помощью Единой транспортной карты можно рассчитаться за проезд безналичным способом. Ее баланс владелец пополняет по мере необходимости.
Главное преимущество карты в том, что она дает возможность сэкономить. Владелец карты может воспользоваться при оплате проезда пересадочными тарифами и залатить за две поездки не 56 рублей, а 42. Такая схема действует сегодня на шести внутригородских маршрутах: 15, 44Д, 29К, 95, 98Ц и 98Д.
В отличие от банковской карты транспортной мы можем расплачиваться только за проезд. Таким образом, владелец не хранит на ней свои сбережения, а пополняет карту только в случае необходимости.
Что такое транспортный брелок и транспортный браслет?
Брелок и браслет имеют тот же функционал, что и транспортная карта. Для оплаты проезда достаточно коснуться брелоком или браслетом терминала и дождаться, пока тот выдаст билет.
Как происходит пополнение баланса карты, брелока, браслета?
Пополнение баланса происходит в мобильном приложении «Сбербанк-онлайн» и банкоматах.
Где можно купить карту, брелок, браслет?
Единую транспортную карту, брелок или браслет во Владивостоке можно приобрести по следующим адресам:
на верхней площадке фуникулера;
в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»);
в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5);
в 100 киосках ООО «Владпресса» во всех районах города.
Можно ли купить Единую транспортную карту, брелок или браслет в Интернете?
Да, сегодня они представлены на сайте 100sp.ru.
Сколько стоит транспортная карта?
В точках продажи стоимость карты составляет 100 рублей, в Интернете – 95; брелока – 150 и 140; браслета – 350 и 330 рублей соответственно.
Кто может ею пользоваться?
Ограничений по возрасту нет. Поэтому она особенно популярна в семьях с детьми – у родителей нет необходимости давать ребенку наличные или свою банковскую карту для оплаты проезда. Помимо этого, карта не является именной и может передаваться другим членам семьи и друзьям.
Что делать в случае утери транспортной карты, брелока или браслета?
В этом случае следует обращаться в автоматизированный диспетчерский центр по тел. 236-32-52. По всем вопросам использования транспортной карты можно обращаться в отдел технической поддержки по номеру телефона, который указан на ее обратной стороне.
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