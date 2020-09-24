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Возведение уникального навеса для защиты от угольной пыли продолжается в "Терминале Астафьева"
Строители навеса над зоной выгрузки в порту «Терминал Астафьева» завершили работы над первой капителью. Всего здесь появятся 12 уникальных для Приморья конструкций, которые будут держать весь каркас навеса.
Как сообщили в предприятии, в настоящий момент завершается демонтаж опалубки капители на первой опоре и устройство лесов и опалубки на последующих опорах.
«Капитель – это фактически уширение на бетонной колонне, на которой стоит сталеалюминевая опора. Поэтому у строителей были очень высокие требования к точности размещения закладных деталей, которые их связывают. Каждый такой анкерный блок сначала собирали на земле, затем монтировали на высоте 15 метров под чутким контролем геодезистов. По проекту допуск здесь составляет всего два миллиметра, это была действительно хирургическая работа», - отметил заместитель директора АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ.
Как и весь навес над зоной выгрузки, капители спроектированы по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и не имеют аналогов в Приморском крае. Для бетонирования этих уширений используется немецкая крупнощитовая опалубка компании Peri.
«У меня был опыт работы с этой опалубкой на строительстве моста через бухту Золотой Рог, плюс мы дополнительно прошли курс обучения перед началом этой работы. Конструкция непростая, сначала пришлось тщательно разобраться с монтажом. Но уже последующие конструкции пойдут гораздо быстрее. На монтаже заняты 12 человек», - сообщил мастер участка ООО «АТР-Строй» Роман ВАСИЛЬЕВ.
Такие капители «вырастут» на каждой из 12 опор навеса, изготовленного в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Их прочность сравнима с опорами под железнодорожные мосты. Затем строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.
Отметим, что проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.
«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», - рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
Особенность возводимой конструкции заключена в том, что она полностью закроет пылящую зону выгрузки. Такого в России еще никто не делал. Хотя очевидно, что на подобные инвестиции со временем придется пойти всем.
Металлические конструкции изолирующего навеса произведены одним из мировых лидеров, испанской компанией Gaptek, по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Конструкция представляет собой перекрытия общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров, они будут размещены на высоте 28 метров. Навес изготовлен из алюминия, который долговечен и пригоден для конструкций такого масштаба.
Ранее, в июле 2020, ход работ по возведению навеса оценил губернатор Олег КОЖЕМЯКО. Он осмотрел предприятие и пообщался с его коллективом. Глава региона дал понять, что только компании, которые остаются социально-ориентированными, смогут рассчитывать на поддержку властей.
Напомним, к возведению крытого навеса для защиты от угольной пыли на «Терминале Астафьева» приступили два года назад. Тогда стивидор заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Приморского края и администрацией Находкинского городского округа. Суть договора в том, что «Терминал Астафьева» берет на себя обязательства применять комплексные меры по охране окружающей среды в рамках исполнения поручения президента РФ по переходу на технологии закрытой перевалки угля. Кроме того, предприятие несет и социальную ответственность перед жителями расположенного рядом района, жители которого сильнее всего страдают от перевалки угля. Те семьи, чьи квартиры расположены в зданиях на первой линии от стивидоров, получили новое жилье.
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