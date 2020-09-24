Популярный пляж дождался цивилизации

Развитие инфраструктуры для индустрии отдыха и туризма сегодня не под силу мелкому бизнесу, традиционно занимающемуся арендой владивостокских пляжей. Однако решать задачу повышения привлекательности этих мест отдыха требуется быстро и основательно. По этой причине проект благоустройства пляжа на мысе Ахлестышева на острове Русском будет реализовываться за счет краевого бюджета, из которого на первый этап работ, по данным МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока», выделено ровно 26 000 006 рублей. Выполнить этот этап планируется уже в этом году.

Как стало известно, тендер на подряд Дирекция уже провела, и договор по названной цене предполагается заключить с владивостокской компанией ООО «СК «Экспострой».

До конца ноября по пляжу на Ахлестышева решено сделать планировку территории, демонтаж непрофильных объектов, подготовку инженерных сетей и подвод воды, выполнить устройство твердых покрытий, деревянного настила и террас, проложить подземную часть систем освещения и электроснабжения.

Что касается второго этапа, то все объемы по нему предполагается выполнить примерно за три месяца, к следующему купальному сезону - до июля.

Как сообщили в администрации Владивостока, три участка, на которых будет осуществлен проект благоустройства, лишь в июне этого года были переданы военными городу. То есть, ранее популярная зона отдыха контролировалась Минобороны. Возникавшие на ней строения были несанкционированны, и по этой причине незаконные строения ранее здесь убирались и сносились.

Проектом благоустройства предусмотрены: непосредственно сам пляж с удобными спусками к воде, в том числе даже маломобильных граждан, прогулочная набережная. Будут объекты проката, кафе, общественные туалеты, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю и тихого отдыха. На въезде к пляжу появится КПП, входная площадь, парковка и кемпинг. Пляж будет иметь ночное освещение.

В пресс-службе администрации города отметили, что в хозяйственном плане пляж на Ахлестышева предполагается оформить как муниципальный, но по примеру парка Лазо на Санаторной здесь будет работать мелкий бизнес с прокатом, кафе, аттракционами и пр. Кроме того, сейчас для острова Русский разрабатывается аналогичный проект по пляжу бухты Малый Аякс и прорабатывается концепция устройства беговой и велодорожки протяженностью свыше 20 километров.

Напомним, что руководством АИЖК, правопреемником которого стала структура АО «ДОМ.РФ», в свое время было обещано профинансировать и строительство более километра городской набережной в районе поселка ЖСК «Остров». Оно пока так и не начато. В целом по концепции развития острова Русский на нем в перспективе должны быть построены около 4,2 километров прогулочных набережных вдоль морского берега.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.