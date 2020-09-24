Подбили на взлете

Создание единой авиакомпании ДФО под угрозой срыва

Дальневосточные регионы выступили против создания единой авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе - такой перевозчик должен был, по идее федеральных властей, появиться на базе «Авроры» (входит в группу «Аэрофлот»). Субъекты, пишут «Известия», предложили в качестве альтернативы альянс региональных авиакомпаний с сохранением их юридической независимости и под руководством наблюдательного совета.

Инициатором выступило правительство Якутии - в конце августа власти региона направили письмо в Росавиацию. Такой расклад фактически говорит о срыве изначально планируемого проекта, но новая форма объединения более жизнеспособна, считают эксперты. Согласны ли в Минтрансе с предложениями, станет известно по итогам запланированного на сентябрь совещания в ведомстве. В нем примут участие главы Якутии и Сахалина.

Власти дальневосточных регионов намерены создать альянс региональных авиакомпаний, рассказали «Известиям» в правительствах Хабаровского края и Сахалинской области. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, 3 сентября состоялось совещание с участием руководителей транспортных ведомств ДФО, авиакомпаний «Якутия», «Аврора» (базируется в Южно-Сахалинске), «Полярные авиалинии» (Якутск), «Хабаровские авиалинии», «Сибирская легкая авиация» (Магадан) и ПАО НПК «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит «Ростеху»). Участники ознакомились с вариантами бизнес-модели альянса, рассмотрели вопросы маршрутных сетей, обновления парка воздушных судов, тарифной политики, объемов субсидирования, рассказали в минтрансе Хабаровского края.

- По мнению участников, по организационно-правовой форме на первом этапе решено создать наблюдательный совет, в который войдут представители от каждого субъекта и собственники авиакомпаний, - сказали в краевом ведомстве.

Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании с правительством 11 декабря 2019 года поручил кабмину сформировать предложения по созданию на Дальнем Востоке авиакомпании, эксплуатирующей суда российского производства. Основной ее деятельностью должна стать перевозка пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах страны. Это следует из перечня поручений правительству, опубликованного в январе 2020-го. К 31 января этого года кабмин должен был определить потребность в самолетах с указанием их типов и пассажировместимости. Ответственным по данному вопросу был назначен Дмитрий МЕДВЕДЕВ, возглавлявший тогда правительство РФ.

В июле вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ говорил ТАСС, что дальневосточная авиакомпания будет отдельным предприятием.

«Это будет точно новая авиакомпания, но она соберет в себя те ресурсы, которые уже есть. Будет ли она называться «Аврора», потому что, так скажем, основной пласт всё равно относится к этой компании, или как-то по-другому - мы еще не думали. «Аврора» станет, конечно, базовым предприятием», - утверждал он.

Пресс-секретарь вице-премьера Тимур ЧЕРНЫШОВ отказался от комментария.

В «Ростехе» считают, что возможности альянса по заказу самолетов будут шире, чем у отдельных авиакомпаний. В госкорпорации рассчитывают, что альянс сформирует комплексный заказ на современные российские самолеты Superjet, МС-21, Ил-114. Там сказали, что ведут диалог о поставках новой российской техники с компаниями из числа тех, что планируют войти в альянс.

В минтрансе Сахалинской области сказали, что по предварительной договоренности в состав альянса согласились войти «Аврора», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиационное предприятие», «Авиашельф». Формирование парка и маршрутной сети «Авроры» будет вестись в рамках общей стратегии альянса. Регион продолжает вести переговоры с «Аэрофлотом» о выкупе его доли в «Авроре», сказали в министерстве.

В Минвостокразвития переадресовали вопросы «Известий» в Минтранс. В Минтрансе и «Аэрофлоте» отказались от комментариев. В Росавиации на момент публикации не ответили на запрос.

Еще в конце августа первый зампред правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ направил в Росавиацию письмо, в котором поставил под сомнение целесообразность создания единого перевозчика на базе «Авроры». «Известия» ознакомились с документом.

«Оценить сценарий вхождения субъектов ДФО в состав акционеров АО «Авиакомпания «Аврора» путем предоставления регионам одной акции перевозчика на данный момент не представляется возможным ввиду отсутствия более подробной информации, в том числе в отношении объема акционерных прав, удостоверенных одной акцией, определения органа управления, в котором планируется участие субъекта РФ в лице акционера или члена совета директоров», - говорится в письме.

Вхождение регионов в уставный капитал «Авроры» не решает задачу повышения транспортной доступности Дальнего Востока, также следует из документа. Остаются вопросы в части механизма функционирования единой региональной авиакомпании, рисков для существующих авиакомпаний и в управляемости социально значимыми местными перевозками, необходимости субсидирования из региональных бюджетов.

Алексей Колодезников предложил первому замминистра транспорта - главе Росавиации Александру НЕРАДЬКО - принять предложения республики (об альянсе с сохранением юридической независимости компаний. - «Известия») как один из вариантов создания дальневосточной авиакомпании.

4 сентября, на следующий день после совещания в Хабаровске, директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана ПЕТРОВА направила главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ письмо с пометкой «Срочно», в котором просит его принять участие в совещании Минтранса по вопросу создания региональной дальневосточной авиакомпании (документ есть у «Известий»). Совещание состоится в сентябре, в нем примут участие министр транспорта Евгений ДИТРИХ и губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО.

МНЕНИЕ

Оптимальное решение

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор БОРИСОВ считает, что отказ региональных администраций передавать имущество своих авиакомпаний в уставный капитал «Авроры» объясняется, в частности, последующей потерей налоговых поступлений в региональные бюджеты.

Необходимость появления отдельной авиакомпании определяет рынок, говорит эксперт. Поэтому создание альянса может быть формой защиты позиций небольших дальневосточных перевозчиков в конкурентной борьбе, считает он.

По мнению гендиректора компании Infomost Бориса РЫБАКА, создание альянсов сегодня не является популярной формой совместной работы авиаперевозчиков: к настоящему времени часть альянсов распалась, часть превратилась в совместные предприятия. Впрочем, такая совместная коммерческая деятельность авиакомпаний в рамках альянса на начальном этапе возможна. По его словам, одна из проблем небольших авиакомпаний - хроническая нехватка средств на маркетинговую деятельность. Создание альянса способно решить эту проблему. Экономически такое объединение более целесообразно, чем создание нового перевозчика, отметил он. Впрочем, для эффективной работы возглавить союз должен представитель не самой крупной компании объединения.

На фото: Дальневосточные губернаторы хотят сохранить свой контроль над авиаперевозками в регионе. Опыт подсказывает, что любая, созданная и навязанная сверху структура, в итоге превращается исключительно в коммерческую.

Фото из соцсети «Фейсбук».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.