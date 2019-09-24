По главной крепости с оркестром

На острове Русском отметили юбилей Владивостокской крепости в музыкальном формате

Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени Арсеньева организовали большой праздник – «Музыкальный пикник на форте Поспелова». Мероприятие было приурочено к 130-летию уникального оборонительного памятника – Владивостокской крепости. Праздник на территории форта Поспелова состоялся при поддержке краевого департамента туризма, Туристско-информационного центра Приморского края и администрации города.

Это новый формат ежегодного фестиваля «Владивостокская крепость». В ярком событии приняли участие почти 3 тыс. гостей, а также музыканты, историки, краеведы, исследователи и лучшие повара города.

Такой формат организаторы выбрали не случайно. «Военные инженеры, которые занимались возведением крепости, фактически жили на объектах строительства, в разлуке со своими родными. Чтобы компенсировать этот недостаток, летом, когда дети не были привязаны к гимназии, семьи переезжали из города на остров Русский. Здесь они проводили совместный досуг, устраивали пикники. Взрослые и дети купались в море, собирали гербарии и коллекции насекомых, отдыхали от суеты. Мы предложили возродить эту добрую традицию», - рассказали сотрудники музея-заповедника.

Стоит отметить, что в связи с неблагоприятными погодными условиями празднование 130-летия Владивостокской крепости было перенесено - с 31 августа на 14-15 сентября. И организаторы не прогадали: гости смогли отпраздновать юбилей крепости в разгар бархатного сезона.

























На «Музыкальном пикнике на форте Поспелова» гостей ждали музыка в исполнении приморских оркестров и джазовых коллективов, блюда мировой кухни, прогулки по объектам Владивостокской крепости с экскурсоводами. Профессиональные гиды рассказали гостям о том, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, и о людях, занимавшихся строительством этого уникального фортификационного комплекса. Участников погрузили в атмосферу подземных ходов форта Поспелова, рассказали им, почему наш город, не имеющий зубчатых стен и бастионов, называют крепостью.

Такая насыщенная культурная программа первого фестиваля вызвала небывалый ажиотаж. Успех настолько впечатлил организаторов, что они решили сделать экскурсии регулярными, что соответствует задачам госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Первая группа приедет совсем скоро.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.