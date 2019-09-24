www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.71 р. 100 JPY: 59.18 р.
EUR: 70.02 р. 10 CNY: 89.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Вектор ЖКХ
Распечатать

Сделай и сбереги

24 Сентября 2019, 14:19 | Приморье

Собственники жилья в Приморье оригинально подходят к оформлению своих придомовых территорий

В нынешнем году в населенных пунктах Приморья наблюдается настоящий бум работ по благоустройству. Это и нацпроект по формированию комфортной городской среды, и программа «1000 дворов», и ряд мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Но во многих дворах приморских городов (на фото) сами жители проявляют недюжинную креативность без всяких программ. Созданное ими оформление клумб, заборов и малых архитектурных форм не стоит дорого, однако радует глаз.

Лучшие примеры бережного отношения собственников жилья к своим придомовым территориям и к общему имуществу находят поддержку и поощрение со стороны властей. Например, многоквартирному дому на улице Лермонтова, 79/3 в поселке Трудовое (Владивосток) и дому на Северном проспекте, 18 в Находке в начале 2019 года был присвоен статус «Дом образцового содержания». Причем жителей дома в Трудовом почетным знаком наградили в торжественной обстановке с участием губернатора Олега КОЖЕМЯКО и руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина ЦИЦИНА.

 


 

 

 

 

 

Удостоенные почетного статуса дома выбраны не случайно. В них проведен ремонт фасадов, внутридомовых инженерных систем, применяются энергосберегающие технологии. Жильцы активно участвуют в озеленении и благоустройстве прилегающей территории. В ближайших планах – замена лифтового оборудования в данных МКД.

Поощряют наиболее ответственных собственников жилья и на муниципальном уровне. В прошлом месяце в краевой столице подвели итоги ежегодного конкурса «Доступная среда», в котором участвовали почти полтора десятка управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ТОСов. При определении победителей упор делался на заботу о маломобильных гражданах. Специальная комиссия, в состав которой входят специалисты администрации города и представители общественных организаций, оценивала обустройство территорий возле многоквартирных домов всем необходимым для обеспечения их максимальной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Победителем конкурса и обладателем сертификата номиналом 130 тыс. рублей на приобретение малых архитектурных форм для своего дома и двора стало ТОС «Калинина, 115». Обладателем сертификата номиналом 50 тыс. рублей стало территориальное общественное самоуправление «Адмирала Горшкова, 22». «Серебро» и сертификат на 90 тыс. рублей - у дома №1 на улице Сочинской (управляющая компания - МУП «Центральный»).

Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: благоустройство  жилье 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]