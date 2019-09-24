Сделай и сбереги

Собственники жилья в Приморье оригинально подходят к оформлению своих придомовых территорий

В нынешнем году в населенных пунктах Приморья наблюдается настоящий бум работ по благоустройству. Это и нацпроект по формированию комфортной городской среды, и программа «1000 дворов», и ряд мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Но во многих дворах приморских городов (на фото) сами жители проявляют недюжинную креативность без всяких программ. Созданное ими оформление клумб, заборов и малых архитектурных форм не стоит дорого, однако радует глаз.



Лучшие примеры бережного отношения собственников жилья к своим придомовым территориям и к общему имуществу находят поддержку и поощрение со стороны властей. Например, многоквартирному дому на улице Лермонтова, 79/3 в поселке Трудовое (Владивосток) и дому на Северном проспекте, 18 в Находке в начале 2019 года был присвоен статус «Дом образцового содержания». Причем жителей дома в Трудовом почетным знаком наградили в торжественной обстановке с участием губернатора Олега КОЖЕМЯКО и руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина ЦИЦИНА.



















