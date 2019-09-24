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Сделай и сбереги
Собственники жилья в Приморье оригинально подходят к оформлению своих придомовых территорий
В нынешнем году в населенных пунктах Приморья наблюдается настоящий бум работ по благоустройству. Это и нацпроект по формированию комфортной городской среды, и программа «1000 дворов», и ряд мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Но во многих дворах приморских городов (на фото) сами жители проявляют недюжинную креативность без всяких программ. Созданное ими оформление клумб, заборов и малых архитектурных форм не стоит дорого, однако радует глаз.
Лучшие примеры бережного отношения собственников жилья к своим придомовым территориям и к общему имуществу находят поддержку и поощрение со стороны властей. Например, многоквартирному дому на улице Лермонтова, 79/3 в поселке Трудовое (Владивосток) и дому на Северном проспекте, 18 в Находке в начале 2019 года был присвоен статус «Дом образцового содержания». Причем жителей дома в Трудовом почетным знаком наградили в торжественной обстановке с участием губернатора Олега КОЖЕМЯКО и руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина ЦИЦИНА.
Удостоенные почетного статуса дома выбраны не случайно. В них проведен ремонт фасадов, внутридомовых инженерных систем, применяются энергосберегающие технологии. Жильцы активно участвуют в озеленении и благоустройстве прилегающей территории. В ближайших планах – замена лифтового оборудования в данных МКД.
Поощряют наиболее ответственных собственников жилья и на муниципальном уровне. В прошлом месяце в краевой столице подвели итоги ежегодного конкурса «Доступная среда», в котором участвовали почти полтора десятка управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ТОСов. При определении победителей упор делался на заботу о маломобильных гражданах. Специальная комиссия, в состав которой входят специалисты администрации города и представители общественных организаций, оценивала обустройство территорий возле многоквартирных домов всем необходимым для обеспечения их максимальной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Победителем конкурса и обладателем сертификата номиналом 130 тыс. рублей на приобретение малых архитектурных форм для своего дома и двора стало ТОС «Калинина, 115». Обладателем сертификата номиналом 50 тыс. рублей стало территориальное общественное самоуправление «Адмирала Горшкова, 22». «Серебро» и сертификат на 90 тыс. рублей - у дома №1 на улице Сочинской (управляющая компания - МУП «Центральный»).
Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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