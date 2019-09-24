Мосты, реки, острова…

Газета «Золотой Рог» составила ТОП-5 популярных маршрутов cентября

Газета «Золотой Рог» продолжает открывать для своих читателей удивительные места Приморского края. В регионе действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, одно из основных направлений которой – популяризация местных туристических маршрутов.

Сегодня в нашем обзоре - пять интересных маршрутов сентября.

День рождения Арт-парка

28 сентября свой очередной день рождения отмечает знаменитый арт-парк «Штыковские Пруды». В последнюю субботу осени в парке состоится яркое костюмированное шоу «Карнавал праздников» для гостей парка. В программе также - конкурс рисунка для детей «Штыковские Пруды – парк в будущем!». Победитель определяется народным голосованием по входным билетам. Главный приз - годовой входной абонемент на трех человек и ящик (!) сувенирной продукции арт-парка. Необходима регистрация на конкурс - до 28 сентября, по смс или whatsapp по номеру: +7(967) 958-27-18.

Праздничные мероприятия украсят выступления кавер-группы «The Rabbits» и других вокальных и танцевальных коллективов Приморья. Обещаны дискотека и хороводы вокруг костра. При этом, возле Белой сцены и на пути к огненному шоу на Большом Пруду гостей праздника встретят ходулисты и аниматоры со стеклянным шаром.





В рамках мероприятия состоится выставка фотографий гостей с отдыха в парке на специальной фотозоне. Условия участия: опубликуйте фотографию в Инстаграм на тематику «Я люблю Штыковские Пруды». Ставьте хэштег #штыковскиепруды14лет #сднемрожденияштыковскиепруды.

Место: Большой Пруд – пляжная зона и остров кроликов. С 14:00 до 18:00 на пляже пройдет открытое стрит шоу с огнем от «Л-Шоу групп». В 20:15 – яркое и красивое Огненное шоу, захватывающий дух музыкальный фейерверк на острове зайцев, как яркое завершение мероприятия. С 11:00 - катание на воздушном шаре, при условии летной погоды.

Старший брат Бикин

Еще один популярный маршрут сентября - «К верховьям реки Бикин». На маршруте туристы узнают о реке Бикин, которая берет начало на северных склонах хребта Каменного, расположенного в центральной части Сихотэ-Алиня. В верховьях течет в южном и юго-западном направлении, затем меняет направление на западное. Познакомятся с историей малочисленных коренных народов, населяющих эту реку. Услышат о том, что в переводе с удэгейского река «Бикин» означает «река, текущая между гор, богатая рыбой, а прибрежные горы – зверьем» или другую версию – «Бикин – это старший брат, а многочисленные притоки – это сестры».

Маршрут начинается у берега села Охотничий. В 10:00 группа выходит на лодке из села и двигается вниз по течению реки Светловодной до места ее слияния. Затем поворачивает и идет вверх по течению реки Бикин до урочища Санькин Залив, где запланирована стоянка на обед. После обеда группа продолжает движение до устья реки Плотникова (85 км). 13:00 – туристы прибывают на место стоянки, где разбивают лагерь и занимаются рыбалкой. 16:30 – завершение рыбалки, сбор инвентаря.17:00 – сплав до с. Охотничий, где заканчивается маршрут (85 км).

Фотосессия на фоне Русского моста

Одним из популярнейших маршрутов Приморья по традиции считается морская прогулка. Сегодня мы представляем маршрут «Закаты и мосты», появившийся в программе после запуска красавцев-мостов.

Перечень географических точек следования по маршруту: город Владивосток – Токаревская коса – остров Елены – город Владивосток.

Остров Елены – остров в заливе Петра Великого Японского моря, находится приблизительно в 6,5 км к югу от центра Владивостока. С юга омывается водами бухты Новик, с запада – Амурским заливом, с севера и северо-востока – проливом Босфор Восточный, с востока отделен от острова Русский узким каналом.

Золотой Рог – длинная узкая бухта к северу от пролива Босфор Восточный Японского моря, по берегам которой расположен город Владивосток. Удобное место стоянки судов. Здесь расположены торговый и рыбный порты, судоремонтные предприятия. Через бухту проложен вантовый Золотой мост.

Программа маршрута предусматривает отправление от причала, выход из бухты Золотой Рог, осмотр маяка на Токаревской косе, фотосессию на фоне Русского моста, проход через канал вокруг острова Елены. 21:30 – остановка в бухте острова Елены, встреча заката. По желанию - ужин или морепродукты. Фотосессия морского заката. 22:00 – отход от острова Елены. Осмотр ночной панорамы города. 22:30 – приход в город к причалу.

Распробовать «Коврижку»

На маршруте «На драконе к острову Скребцова» туристы узнают историю развития гребли на лодках класса «Дракон» в Китае и России, будут обучены азам гребли и познакомятся с интересной историей маленького клочка земли - острова Скребцова.

Остров Скребцова расположен в Амурском заливе Японского моря, в двух километрах к северо-западу от побережья Владивостока. Назван в 1863 году в честь Михаила СКРЕБЦОВА, принимавшего участие в гидрографических исследованиях залива Петра Великого. Местный топоним – «Коврижка» - стал продуктом народного творчества. Возможно, дело в том, что по форме этот остров действительно напоминает пряник.

На «Коврижке» нет пляжей, поэтому сюда не очень охотно едут летом: у любителей искупаться и половить рыбу немало других вариантов.

Кому-то может показаться странным, но этот остров, площадь которого едва превышает гектар, когда-то был домом для целого племени. Еще в первом тысячелетии до нашей эры здесь жили люди - представители Янковской культуры, стоянки которых регулярно находят в Приморском крае.

Схема маршрута. 10:00 – сбор туристов в парке «Лазо», инструктаж по технике безопасности, разминка, мастер класс по гребле на лодке класса «Дракон». 10:40 – отход к острову Скребцова (5,6 км). 11:50 – прибытие на остров, пикник. 12:15 – возвращение на Санаторную (5,6 км).

Место встречи - Красный Яр

Любителям экзотики наверняка понравится маршрут «Удачный клёв». Маршрут протяженностью 400 км берет свое начало в городе Владивосток, затем туристы отправляются в село Красный Яр Пожарского района, место проживания коренных малочисленных народов – удэгейцев. Посадка туристской группы происходит на берегу села в традиционные удэгейские средства передвижения – ульмаги (лодки). Далее, по реке Бикин, туристы поднимаются на плавательных средствах, минуя по ходу движения окрестности сел Ясеневый и Соболиный, до границы национального парка.





На контрольно-пропускном пункте Тахало происходит обязательная регистрация туристов. Отсюда маршрут проходит по руслу одноименной реки в рекреационной зоне особо охраняемой природной территории.

Одна из главных достопримечательностей на маршруте - скала, на которой расположено небольшое сооружение в виде домика, называемое «богомолка». Это священное место ритуального почитания духа-хозяина Онку, являющегося «хранителем» Красного Яра и всех удэгейцев. Предусмотрена и остановка у подножья горы Ульма (310 м). По желанию туристы могут подняться на вершину, откуда открывается замечательный вид на пойму реки Бикин. Еще один подход - подножье горы Егоркина (649 м), у которой располагается православный крест, поставленный в память о жертвах сталинских репрессий 30-х годов.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.