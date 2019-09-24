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Зима не приходит внезапно

24 Сентября 2019, 08:40 | Приморье

Через несколько недель на большей части территории Приморья стартует очередной отопительный сезон

В этом году необходимые запасы топлива для его начала были сформированы, в основном, еще в августе. Кроме того, в процессе подготовки коммунального хозяйства региона к зиме особое внимание было уделено ремонту и замене коммуникаций, а также модернизации объектов энергетики, что является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, к 12 сентября в регионе было подготовлено к очередному отопительному периоду 98% объектов социального назначения, 92% жилищного фонда, 84% котельных, 92% тепловых сетей, 90% сетей водоснабжения, 89% сетей водоотведения. Запасы топлива на эту же дату на котельных и складах (с учетом пути) составили 70% от плана по углю, 109% от плана по мазуту и 102% от плана по дизельному топливу. Как отметили в департаменте, интенсивные осадки, прошедшие в августе в ряде муниципалитетов Приморья, не оказали существенного влияния на качество подготовки к отопительному сезону.

При этом в крупнейшем теплоснабжающем предприятии края, КГУП «Примтеплоэнерго», необходимый для начала отопительного сезона запас жидкого топлива был сформирован еще в начале августа. К этому времени на объектах КГУП находилось 52 тысячи тонн мазута, что составляет 110 % от плана. Запас дизельного топлива составил 1,1 тысячу тонн, или 117% от необходимого на начало отопительного сезона объема. Особое внимание уделено закупке и доставке топлива для дизельных электростанций в отдаленных селах Тернейского района – Самарге, Перетычихе и Единке. Добавим, что необходимый для начала отопительного сезона запас угля на предприятии планировали сформировать в сентябре – поскольку в качестве топлива используется приморский уголь, его доставка занимает всего несколько дней.

На особом контроле у властей Приморья находится подготовка к отопительному сезону и его прохождение на территории военных городков, в которых расположено 456 многоквартирных домов и 92 котельных. По состоянию на середину сентября, готовность военных городков к зиме составила 90%. Для этого налажено взаимодействие с руководством специализированных предприятий – информация об их подготовке к осенне-зимнему периоду и возникающих проблемных вопросах поступает в департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края.

Кроме того, администрацией Приморья принимаются все возможные меры для решения вопросов погашения задолженности предприятий коммунального комплекса края. С целью снижения задолженности муниципальных учреждений, в том числе перед ресурсоснабжающими предприятиями, за период января-июля 2019 года в доходы муниципальных образований края направлены межбюджетные трансферты из краевого бюджета на общую сумму 622,8 млн рублей.  В результате принятых мер задолженность учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований края, с начала 2019 года снизилась на 147,5 млн рублей, или на 37,8%.

В свою очередь, приморский филиал АО «ДГК» в рамках работы по подготовке структурных подразделений к осенне-зимнему периоду завершает масштабный ремонт на Партизанской ГРЭС. На ремонтах основного оборудования задействован персонал подрядной организации «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», а также ремонтные бригады электростанции. На эти цели в 2019 году запланированы затраты в сумме 232,7 млн рублей, плановая дата окончания ремонта основного оборудования станции - 8 ноября.

На фото: Особое внимание при подготовке к зиме уделяется состоянию техники.

Фото Виктора КУДИНОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: отопительный сезон  жкх 






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