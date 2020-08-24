Дальний Восток расправляет крылья

Проблему транспортной доступности Дальнего Востока и высоких цен на внутрирегиональные перевозки в правительстве эффективно решили кардинальным образом – за счет создания в регионе нового авиаперевозчика, который будет эксплуатировать исключительно воздушные суда отечественного производства. Сегодня для внутрирегиональных перевозок создание дальневосточной авиакомпании нужно как воздух.

В январе президент России Владимир ПУТИН поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальнем Востоке. Кроме того, он поставил задачу рассчитать потенциальный пассажиропоток.

Для новой авиакомпании сформируют маршрутную сеть региональных и местных перевозок на Дальнем Востоке. Должны быть обеспечены и авиаперевозки в труднодоступных районах. Этот вопрос был вынесен в отдельный пункт декабрьского поручения президента. Субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании может потребовать до 30 млрд рублей.

«В срок до 10 сентября Минтранс должен представить в правительство сценарии создания дальневосточной авиакомпании. В частности, речь идет о развитии парка воздушных судов, динамике пассажиропотоков, параметрах и механизмах господдержки», - заявил глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске.

По словам вице-премьера Юрия БОРИСОВА, до 2024 года эта компания должна приобрести до 60 российских самолетов SSJ100 («Суперджет») и 16 самолетов МС-21.

В новой компании будет отрабатываться новая модель организации сервиса и ремонта, чтобы исключить нарекания в том, что российские воздушные суда уступают западным.

Г-н Козлов отметил, что для внутрирегиональных перевозок создание дальневосточной авиакомпании нужно «как воздух».

Проект дальневосточного авиаперевозчика с парком из российских самолетов обсуждается несколько лет. За основу планируется взять авиакомпанию «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»).

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» (Сахалинская область) и «Владивосток Авиа» (Приморский край). В настоящее время она является основным перевозчиком на территории ДФО. 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», еще 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот АК «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. На регулярной основе «Аврора» выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Изначально при создании «Авроры» закладывалась возможность вхождения в проект других регионов помимо Сахалинской области, но тогда администрации регионов сочли целесообразным поддержать домашние авиакомпании.

Ключевой задачей дальневосточной авиакомпании станет охват небольших населенных пунктов, для чего предстоит сформировать парк местных воздушных линий в 50–70 самолетов..

«Это будет точно новая авиакомпания, но она соберет в себя те ресурсы, которые уже есть. Будет ли она называться «Аврора» потому что, так скажем, основной пласт все равно относится к этой компании, или как-то по-другому - мы еще не думали. «Аврора» станет, конечно, базовым предприятием. Самое главное - обеспечить доступность авиаперевозок для людей, обеспечить доступность по малым, средним городам», - сообщил ТАСС вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.

Он добавил, что авиакомпания для всего Дальнего Востока не может принадлежать только Сахалину, потому что это приведет к перекосам. «Тогда все равно, как бы мы к этому не относились, но будет стоять акцент прежде всего на Сахалин. А нам надо для всего Дальнего Востока решить проблему», - сказал он.

Предполагается, что сначала «Аэрофлот» продаст свой контрольный пакет в компании ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.