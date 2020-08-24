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"Ростелеком" поддержал премию "Неравнодушный гражданин" в Приморском крае и на Сахалине

24 Августа 2020, 13:41 | Приморье

Организаторами премии выступают Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» и Благотворительный фонд Александра Монастырёва

«Ростелеком» поддержал общественную премию «Неравнодушный гражданин», которая в пятый раз прошла в Приморском крае. В этом году компания наградила победителей в специальных номинациях «Поступок года» и «Признание».

Победителя в номинации «Поступок года» определяли посетители сайта премии через онлайн-голосование. Наибольшее количество голосов набрала основатель и руководитель проекта «Социальный фитнес. Приморье» Александра Полякова. Проект направлен на привлечение жителей Владивостока и Приморского края к регулярным занятиям физической культурой. Занятия проводятся по различным направлениям фитнеса бесплатно для всех желающих.
Директор благотворительного фонда «Дари добро Дальнегорск» Ирина Голдобина стала победителем в номинации «Признание». Работа фонда, который занимается помощью бездомных животным на территории Дальнегорского городского округа, вызвала наибольший интерес и симпатию участников церемонии. Во время финала премии за Ирину проголосовало большинство присутствующих на мероприятии.

«Ростелеком» подарил девушкам сертификаты на подключение бесплатного доступа в интернет в течение 12 месяцев.

«“Ростелеком” уже не первый год сотрудничает с проектом “Неравнодушный гражданин”. В этом году мы поддержали выход премии на Сахалинскую область. Отрадно видеть, что из года в год растет количество социальных инициатив. Мы поздравляем Александру и Ирину с победой в специальных номинациях и желаем реализации озвученных планов», — отмечает Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

«В этом году мы отметили первый юбилей премии — проекту исполнилось 5 лет. За это время в премии приняли участие более 2 000 человек. Это неравнодушные жители Приморья и Сахалина, которые ежедневно совершают добрые и полезные поступки на благо окружающих. Мы с командой признательны коллективу “Ростелекома” за поддержку и доверие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и расширение территории проведения премии», — добавила председатель оргкомитета премии Валерия Костина.

Досье "Золотого Рога":  Премия «Неравнодушный гражданин» проводится в Приморском крае с 2015 года. Она создана для поощрения различных гражданских инициатив и выступает коммуникационной площадкой, где активисты со всего края представляют свои социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.

На фото: Справа - победитель в номинации "Признание" Ирина Голдобина.

 



 

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Теги: Ростелеком  неравнодушный гражданин 



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