Приморская "Кущёвка": как "Аттис Энтерпрайс" постоянно побеждал в судах Российскую Федерацию

За последние два месяца тема перевалки угля в портах Приморья всплывала в информационном поле отнюдь не в связи с внедрением стивидорами новых экологичных технологий. И даже не в связи с нарушениями законодательства в части охраны окружающей среды. Поводами стали одна за другой сразу несколько скандальных историй, связанных со стивидорным бизнесом Находки. Точнее, с отдельными его представителями и хитрыми «решалами».

Заинтересовавшись публикациями о покровительстве, которое по версии ряда приморских СМИ оказывал бывший Находкинский транспортный прокурор Дмитрий Баренбаум компании «Аттис Энтерпрайс», мы решили глубже копнуть историю деятельности данного предприятия. Чтобы понять, имеем ли мы в данном случае дело с лишь с информационной атакой, являющейся инструментом конкурентной борьбы, или же с действительно серьезными нарушениями при ведении бизнеса, которые чреваты негативными последствиями для экономики, экологии и безопасности региона в целом.

Как говорится, «чем дальше в лес, тем толще партизаны». Чем больше становится массив документов, с которыми нам удалось ознакомиться в открытых источниках, тем интереснее напрашиваются выводы.

Взять, например, материалы административных производств, которые рассматривал в отношении «Аттис Энтерпрайс» и аффилированных с компанией лиц Находкинский городской суд. Статистика окажется далеко не в пользу государственных надзорных органов, отличающихся в Находке особым рвением. Этот факт удивит и позабавит многих юристов, которые знают, что «выиграть у государства» в суде общей юрисдикции крайне сложно. Такова практика – суды общей юрисдикции чаще принимают в таких делах сторону государственных структур.

Между тем, ООО «Аттис Энтерпрайс» неведомым образом за последние 5 лет умудрилось отбиться в Находкинском городском суде от 17 из 27 претензий надзорных органов. Это только по тем делам, где субъектом выступало юридическое лицо – компания «Аттис Энтерпрайс». Еще были дела в отношении должностного лица – генерального директора предприятия Александра Тарасова. Здесь тоже счет не в пользу государства – семь дел Александр Тарасов выиграл, избавившись от административной ответственности, и всего пять проиграл.

Что касается Арбитражного суда, то в этой инстанции «Аттис Энтерпрайс» и иже с ним выиграли у государства два дела, проиграли тоже два. В четырех случаях компания отказалась от исков, еще три судебных производства были прекращены в связи с неподсудностью и одно оставлено без рассмотрения в связи с неявкой.

Успехи не столь внушительные, как в Находкинском городском суде, несмотря на то, что в арбитраже бизнесу по статистике чаще удается доказать свою правоту в спорах с госструктурами.

Так или иначе из приведенных выше цифр видно, что компания «Аттис Энтерпрайс» разрешила в свою пользу очень большой массив административных дел, где обычного участника судопроизводства ждало бы фиаско. Возможно, дело в высокой квалификации юристов, представляющих интересы компании.

Однако эта гипотеза разбивается о факты многочисленных процессуальных ошибок, которые зафиксированы в материалах административных дел. То юристы компании трижды обращались в Арбитражный суд Приморья, в то время как дела были подведомственны суду общей юрисдикции, то наоборот – дважды шли в Находкинский городской суд, когда нужно было идти в краевой Арбитражный суд. Тут юристы пропустили десятидневный срок на обжалование, а там – неверно оформили доверенность на представителя. И таких «то тут, то там» - предостаточно. Выходит, юристы «Аттис Энтерпрайс» не такие уж высокие профессионалы. Тогда чем же они хороши?

Не лишним будет остановиться и непосредственно на их личностях. В судах общей юрисдикции судебные акты обезличены, фамилий там не видно, но этот недостаток восполняет Арбитражный суд. Как следует из его документов, юристов у «Аттис Энтерпрайс» несколько, но среди них выделяются две фамилии, фигурирующие в очень большом количестве дел. Вернее, не две фамилии, а два человека, фамилия у которых одна на двоих. Это Савон В.С. и Савон М.Е.

Виталий Сергеевич Савон является членом попечительского совета Благотворительного фонда «Находка», учредителем которого является «Аттис Энтерпрайс». А его супруга Мария Савон в девичестве носила фамилию Лошакова. По стечению обстоятельств фамилию Лошакова носит также одна из судей Арбитражного суда Приморского края – председатель шестого судебного состава Анна Александровна Лошакова. Совпадение? Возможно. Однако по некоторым данным Мария Савон приходится судье Лошаковой дочерью.

В свете этой информации совсем по-другому воспринимаются откровенные странности, которые можно встретить в решениях Арбитражного суда в отношении «Аттис Энтерпрайс». Вот, к примеру, компания оспаривает привлечение к административной ответственности за нарушение части 10 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения транспортной безопасности») и штраф в 20 тысяч рублей. Арбитражный суд Приморья постановление о привлечении к ответственности отменяет. За малозначительностью деяния.

А теперь, внимание, цитата из судебного акта: «В ходе проведения внеплановой документарной проверки было выявлено неисполнение в установленный срок до 15.03.2017 пунктов 1, 3, 4, 5,6 предписания №ТБ-ВТ-09/12/2016/963-р, в т.ч. связанных с нарушением пункта 2, подпунктов 6, 9, 11 и 12 пункта 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе, требований антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта, утверждённых Постановления Правительства РФ от 16.07.2016 №678». То есть у компании в ходе проверки выявляют кучу нарушений, предписывают их устранить, а компания на это предписание откровенно плюет. И это наплевательское отношение к требованиям государства суд признает малозначительным деянием. Интересно, так поступать с результатами проверок можно всем стивидорам или только избранным?

И это далеко не единственное судебное решение в отношении «Аттис Энтерпрайс», вызывающее вопросы. Таковых достаточно в практике и Арбитражного суда Приморского края, и Находкинского городского суда.

Однако настоящей вишенкой на торте является дело Ларисы Владимировны Пильщиковой. Как следует из протокола, в период, на который пришлись выявленные проверкой нарушения, она осуществляла обязанности главного бухгалтера на некоем предприятии. Название предприятия в документах, размещенных в открытом доступе на сайте суда, скрыто, однако несложно предположить, что это либо сама компания «Аттис Энтерпрайс», либо аффилированная с ней структура, вроде ООО «Портовые услуги». Хотя, фигурирующие в акте суммы налогов на доходы физлиц свидетельствуют о довольно большом штате сотрудников, что в свою очередь указывает скорее на «Аттис Энтерпрайс». В пользу этой версии говорит также и тот факт, что г-жа Пильщикова является председателем попечительского совета всё того же Благотворительного фонда «Находка», учредителем которого является «Аттис Энтерпрайс».

Так вот: Лариса Пильщикова была признана мировым судьей виновной в нарушении части 1 статьи 15.11 «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности, в протоколе об административном правонарушении говорилось об искажении данных о результатах экономической деятельности с целью ухода от налогов. В результате выявленных нарушений за период 2015-2017 гг только налога на прибыль предприятие не доплатило на сумму 1,8 миллиона рублей.

При этом мировой судья прекратил производство по делу в связи с малозначительностью правонарушения. Вот так-то. Воистину да здравствует самый гуманный суд в мире! Однако и этого представителям предприятия-нарушителя оказалось мало. Данный судебный вердикт также был обжалован, и апелляционная инстанция – Находкинский городской суд – отменила его, а дело прекратила за истечением срока давности.

Очередное браво талантливым юристам! Как говорится, хочется встать и снять шляпу.

Понятно, что все приведенные выше факты вызывают вопросы в первую очередь к судебной системе. При этом они косвенно, но при этом довольно красноречиво, свидетельствуют о том, что скандальные публикации об «Аттис Энтерпрайс» возникли не на пустом месте. Похоже, компания действительно решила, что опираться на всевозможные связи эффективнее, чем на закон.





