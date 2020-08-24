Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье в местах отдыха туристов в разы увеличивается количество бытового мусора
24 Августа 2020, 09:30 | Приморье
Более 200 новых мусорных контейнеров установят в Хасанском районе до конца октября
Новые контейнеры, дополнительная техника и штрафы для нерадивых предпринимателей – как организовать сбор бытового мусора на территории мест отдыха в Хасанском районе, обсудили на выездном совещании под председательством заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко.
Как обозначила Елена Пархоменко, именно Хасанский район сейчас привлекает наибольшее число туристов, в том числе, и из других регионов Дальнего Востока. Поэтому в разы увеличивается количество бытового мусора, и задача всех заинтересованных структур – организовать бесперебойный вывоз отходов, не допускать скапливания мусора.
«Главная задача властей всех уровней – охватить всех предпринимателей, эксплуатирующих пляжи, заключив договоры на вывоз бытовых отходов. Также в местах отдыха будут оборудованы дополнительные контейнерные площадки, на которых установят новые контейнеры», – отметила Елена Пархоменко.
Зампред Правительства добавила, что там, где нет юрлиц, глава района вместе с регоператором должны решить вопрос своевременного вывоза мусора, обозначить места для сбора отходов, чтобы не образовывалось свалок. Одним из решений может послужить установка вместо контейнеров бункеров для мусора.
По словам генерального директора КГУП «ПЭО» Антона Бибикова, до конца октября региональный оператор установит в Хасанском районе более 200 новых контейнеров, которые расставят и в пляжных зонах. Также предприятие закупает дополнительную технику для ликвидации несанкционированных свалок мусора.
«В связи с увеличившимся числом отдыхающих увеличивается нагрузка на транспортные компании, которым приходится порой по нескольку раз за день вывозить скапливающийся мусор», – говорит он.
Специалисты отметили, что организация уборки мусора включает в себя не только оборудованные места сбора отходов, их своевременный вывоз, но и соблюдение санитарных норм и отдыхающими, и предпринимателями.
«Есть поручение Губернатора Приморья создать максимальную привлекательность района как туристической жемчужины региона, повысить уровень комфорта в зонах отдыха, а без отлаженной системы сбора и вывоза отходов сделать это невозможно», – подчеркнула Елена Пархоменко.
Автор:
Теги: жкх туризм бытовой мусор
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье в местах отдыха туристов в разы увеличивается количество бытового мусора
- Во Владивостоке остановки и общественные пространства обрабатывают спецсредствами
- Водопроводные сети ремонтируют в Приморье
- Мощеные дорожки, скамейки, Wi-Fi…
- В Приморье продолжается "уборочная страда"
- Елена Пархоменко: Через три года в Приморье не останется "разбитых" дворов
- Во Владивостоке горячее водоснабжение будет временно ограничено
- На дорогах Приморья устраняют последствия переливов
- Консервация мусоропроводов нарушает права собственников жилья
- Прогноз сбылся: Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
Новости раздела
- В Приморье в местах отдыха туристов в разы увеличивается количество бытового мусора
- "Терминал Астафьева" не жалеет денег на социальное развитие Находки
- Половина очагов африканской чумы свиней ликвидированы в Приморье
- Ремонтировать набережные в Приморье предлагают по японским технологиям
- Свои продукты растут в цене
- Приморский сопровождающий
- Общественные пространства получают второе рождение
- "Зеленая экономика" Приморья
- Пляжные шезлонги без очереди
- Гостям всегда рады
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ждем "Спутник V" на орбите здоровья
- Аллергоцентр присоединился к реабилитации
- Владивосток вошел в пятерку городов России, исключая Москву, в которые "вы точно захотите переехать"
- "Проще ликвидировать указанные нарушения…"
- Гостям всегда рады
- День Бикина уходит в онлайн
- Минимизировать риски поможет вакцинопрофилактика
- Ремонтировать набережные в Приморье предлагают по японским технологиям
- У Владивостока хотят отобрать статус Свободного порта
- За плохую дезинфекцию - сотни тысяч штрафа
Loading...