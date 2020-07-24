Во Владивостоке продлен маршрут автобуса №95

Во Владивостоке продлен до центральной площади маршрут автобуса № 95, следующий со Снеговой Пади. Кроме остановки «Площадь Борцов Революции» на маршруте появилась еще одна – «Океанский проспект». На ней автобус останавливается, начав движение в обратном из центра направлении. По обновленной схеме маршрут работает с 18 июля.



Как сообщили в управлении транспорта администрации города, на Океанском проспекте автобус делает остановку в районе дома № 12. На этом же остановочном пункте сейчас высаживают и производят посадку пассажиров автобусы № 5 и 79.



«Изменения в маршрут внесли после многочисленных обращений пассажиров, – рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. – Раньше автобусы этого маршрута разворачивались на кольце улицы Суханова и шли в сторону фуникулера. После изучения пассажиропотока и общественного мнения маршрут изменили, теперь автобусы идут до центральной площади, а затем направляются вверх по Океанском проспекту».



На остановке «Океанский проспект» установлен знак с информацией о маршрутах и интервале движения автобусов. Здесь также планируют поставить скамейки и остановочный павильон.



С 18 июля также начались перевозки пассажиров на маршрутах № 93 «Причал (о. Попова) – Аптека» и № 94 «Центр (с. Береговое) – Пирс». Их расписание разработано с учетом графика морских судов, работающих на маршрутах «Остров Попова – Владивосток» и «Полуостров Песчаный – Владивосток» (подробности - на сайте pereprava.su и по телефону 230-24-86).



Внесены изменения и в маршруты № 42 и 44Д. № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» продлен до дома № 30 по ул. Свердлова и дома № 21 по ул. Главная. Маршрут № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» продлен до остановки «Фуникулер».

Фото – управление транспорта администрации г. Владивостока