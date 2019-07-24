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Команда ННК испытала свои силы на "Гонке героев"
Экстремальная военно-спортивная игра «Гонка Героев» прошла 20 июля на полигоне «Горностай». Проект всероссийского масштаба, созданный на основе испытаний для подготовки спецподразделений Армии России, собрал более 3000 человек – представителей различных организаций и вузов, а также одиночных спортсменов из различных регионов Дальнего Востока.
Традиционно в ежегодной спортивной гонке принимает участие Группа компаний ННК. Команда из 12 сотрудников АО «ННК-Приморнефтепродукт» преодолела дистанцию длиной 8.8 километров, включающую 34 препятствия. Бег по пересеченной местности, ров с грязью под колючей проволокой, испытания «Бездна» и «Эверест», переходы через БТР и другие в текущем году были дополнены двумя новыми препятствиями: «лианой» и рукоходом «Бочки колеса». Испытание, требующее особой ловкости – «Бочки колеса» представляют собой две планки, на которых сверху расположен цилиндр с металлическими «ребрами». Поочередно хватаясь за них, необходимо двигать цилиндр по направляющим и продвигаться вперед.
«Гонка Героев» – это, прежде всего, вызов себе, довольно жесткое и серьезное испытание сил, пределов и возможностей, которое не каждому по плечу. Но мы – команда, и дружеская поддержка коллег придавала сил на протяжении всей гонки, - единодушны в своем мнении спортсмены ННК-Приморнефтепродукт.
На каждом этапе гонки участники команды ННК поддерживали друг друга – несмотря на усталость преодолевали километры грязевых канав, тоннелей, отвесных стен – упорно шли к победе. Ведь и в спорте, и в совместной работе главное – поддержка и взаимопомощь. Соревнования позволили испытать на прочность коллектив компании, в очередной раз продемонстрировали отличную физическую подготовку и высокий моральный дух «нефтяников», а также насколько дружной и сплоченной может быть команда Группы компаний ННК.
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